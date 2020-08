Madagascar: Projet Water III - Station de traitement d'eau conteneurisée à Ankadindratombo

Station de traitement d'eau conteneurisée en cours d'installation à Ankadindratombo.

La mise en œuvre du Projet Water III est en cours. Des matériels en place et des infrastructures en construction peuvent être aperçus sur le site. A noter que ce projet concerne l'alimentation en eau potable d'Antananarivo. Il consiste en l'augmentation de la capacité de production des usines d'eau potable, des ouvrages de transfert et du réseau de distribution, ainsi que du remplacement de conduites vétustes, pour desservir plus de 1,25 millions d'usagers dans la Capitale, avec une production supplémentaire de 100.000m3 d'eau potable par jour.

En améliorant l'accès à l'eau potable et en augmentant la qualité et l'efficacité du service, le projet aura un impact social et sanitaire bénéfique pour la population, en particulier pour la frange vulnérable à bas revenus, d'après ses promoteurs. Le projet contribuera également in fine à accroître la productivité du travail, ainsi que la cohésion sociale et une croissance économique inclusive. A noter que le projet Water III nécessite un budget de 74 millions d'euros, dont 61 millions d'euros sont financés par la Banque Européenne d'Investissement.