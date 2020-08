Madagascar: Rasolo André - « Le moment n'est plus du tout au règlement de compte personnel»

interview

Le professeur de sociologie politique, Rasolo André.

Le conflit actuel entre Ravalomanana et le maire de la capitale nous rappelle la fermeture de la radio Viva à l'origine du mouvement de 2009.Bis repetita? Qu'en pensez- vous?

Le texte se ressemble mais le contexte est différent. 2009 n'est plus 2020. Il y avait l'élan euphorique après l'élection présidentielle de 2018.Mais il y avait surtout le coronavirus qui a modifié la vie quotidienne du peuple malagasy et suscité une discipline collective face à l'ennemi commun. Le moment n'est plus du tout au règlement de compte personnel, mais à une mobilisation générale

Le PRM ne cherche-t-il pas à mettre à son profit le bilan de la lutte contre le coronavirus?

Le PRM est à la tête de l'Etat. Il consulte, entraîne, mobilise, veille aux plus vulnérables. Il n'a jamais cherché à diviser. La découverte et le lancement du CVO ont joué un rôle important dans la lutte contre le Covid-19. Oui, ceci est non seulement à l'actif du pouvoir mais aussi de tous les citoyens malagasy à commencer par les personnels de santé, des forces de l'ordre, des associations privées, sans oublier la communauté internationale.

Le mot de la fin?

Demain la propagation du coronavirus sera stoppée.

La vie reviendra: aller à l'école, travailler, relancer l'économie, reprendre à vivre normalement. Rien ne sera facile. Tout est dans la sagesse de nos dirigeants et de nos leaders d'opinion de nous mobiliser cette fois- ci à construire le mieux vivre ensemble au sein d'une République non plus de façade.