Madagascar: Anniversaire en pleine crise

Midi Madagasikara souffle ce jour ses 37 bougies dans un contexte où tout le monde est littéralement à bout de ... souffle.

L'âge de 37 ans pour un homme mais aussi pour une femme, est considéré comme marquant une étape importante de la vie. Pour Midi Madagasikara, c'est un anniversaire placé sous le signe de la crise sanitaire dont les impacts socio-économiques se font ressentir durement sur la vie du journal et de son personnel. 37, c'est un nombre angélique, dit-on. Et Dieu sait combien on a besoin aujourd'hui d'anges gardiens pour guider encore plus le journal dans son rôle d'information et d'éducation, surtout avec l'épidémie de Covid-19 qui a mis et continue de mettre à rude épreuve, l'économie en général et le secteur privé en particulier. 37, c'est la température normale du corps humain en degré centigrade.

Pour son 37e anniversaire qui coïncide avec son 11.215e numéro, Midi Madagasikara espère que le retour à la normale ne va pas tarder, sous peine de tomber dans une forme grave qui nécessiterait un respirateur de la part des pouvoirs publics. Et ce, pour éviter de grossir les rangs des sociétés et entreprises devenues vulnérables, voire emportées par les effets secondaires du coronavirus. Quoique les journaux ne soient pas considérés comme étant des « services essentiels », leur apport est considérable dans la lutte contre le Covid-19.

C'est pour cette raison que le quotidien que vous avez entre les mains, s'est toujours efforcé de ... sortir malgré le confinement et en dépit du caractère risqué de l'entreprise, tant en termes commerciaux que sur le plan humain. A l'occasion de son 37e anniversaire qui appelle aujourd'hui plus de réflexion que de réjouissance, Midi Madagasikara témoigne sa reconnaissance à l'endroit de ses fidèles lecteurs, et nombreux annonceurs en ces moments difficiles où les gestes barrières ne ... masquent pas la venue des jours meilleurs.