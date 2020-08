Madagascar: Secteur monétaire - Priorité au renforcement des banques commerciales

Dans un contexte économique maussade, les autorités restent optimistes sur les alternatives de relance.

Faciliter la relance économique post-crise. C'est en partie en ce sens qu'a été conduite la dernière édition du dialogue politique entre Madagascar et l'Union Européenne qui a eu lieu enfin de semaine. Une occasion pour le ministère de l'Économie et des Finances de mettre l'accent sur les perspectives économiques et financières du pays malgré le contexte de pandémie.

La mise en place d'une nouvelle structure gouvernementale axée notamment sur les moyens pour supporter les charges supplémentaires liées à la covid-19 ou encore pour combler le manque à gagner en matière de recette fiscale fait ainsi partie des alternatives proposés par les autorités. Les recettes fiscales nettes sont en baisse de 1 737,6 milliards d'ariary par rapport à la prévision de la LFI.

Outre les restrictions techniques liées au confinement, cette baisse s'explique également par les mesures prises afin d'atténuer les conséquences de la Covid-19 sur les secteurs directement impactés, notamment le tourisme, l'hôtellerie- restauration, les transports et les entreprises franches industrielles. La baisse de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) serait importante en raison des effets conjugués de la diminution des activités des entreprises due à la récession mondiale.

Refinancement

Le ralentissement des activités touristiques aurait pour conséquence la baisse des recettes en matière de droit de visa. « Il s'agit de remettre le pays sur la trajectoire de l'émergence malgré des perspectives moroses mais loin d'être désespérées. » explique Richard Randriamandrato, ministre de l'Économie et des Finances (MEF) face aux représentants de l'Union Européenne. Entre autres alternatives, ce responsable suggère de renforcer la robustesse des banques commerciales, réduire le coût de l'emprunt et faciliter l'accès au crédit pour les entreprises et les ménages pour la continuité des activités économiques.

À la suite de la décision du président de la République d'accorder un rééchelonnement des crédits, la Banque Centrale de Madagascar (BFM) a déduit des réserves obligatoires les montants des échéances rééchelonnées e t a engagé les moyens nécessaires afin de rassurer les particuliers et les entreprises en soutenant le système financier et en assurant la liquidité du système monétaire. Cela doit permettre à ces derniers de lisser leur consommation, maintenir les emplois, assurer les paiements auprès des fournisseurs ou créanciers, continuer à investir, et donc, soutenir la demande.

À cet égard, un nouvel instrument de refinancement à long terme des banques auprès de la BFM a été mis en place, avec une maturité pouvant aller jusqu'à trois ans. Il a également été retenue la possibilité d'acceptation par la BFM de titres de créance privés en garantie de son refinancement. Une initiative financière qui devrait atténuer les impacts de la pandémie au niveau de l'ensemble des secteurs d'activités, comme le secteur primaire où toutes les activités touchant le secteur tourisme ont été les plus troublées. La fermeture de toutes les frontières à l'échelle internationale, mesure prise pour éviter la propagation du coronavirus , depuis le mois de mars, explique cette situation.

« Pour la relance des branches de ce secteur, l'État prévoit des mesures. Particulièrement, les « poste et télécommunication » figure les branches qui se portent bien durant cette période de crise sanitaire » explique le MEF. Le secteur secondaire non plus n'est pas en reste. Secteur qui a été fortement frappé par la pandémie Covid-19. En effet, les matières premières provenant majoritairement de la Chine ont connu une rupture de stock. On constate également une baisse de la demande. Les branches « textile », « matériaux de construction » et « industrie extractive » ont été les plus touchées et présentent des taux de croissance négative.