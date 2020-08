Burkina Faso: Toégui - Campagne déguisée à bâbord, campagne déguisée à tribord

Qu'elle histoire ! Jamais vues des élections comme ça. Ternes, mornes, lassantes. Et dire que je m'étais muni d'un ticket de première classe il y a fort longtemps. Je me retrouve en manque. Grugé. Oui, j'ai été grugé.

A la radio y a rien à écouter. A la télé y a rien à voir. On ne parle que de chiens écrasés dans tous les médias. Pourtant les élections de cette année Vingt Vingt étaient parties pour vaincre celles du 13 Novembre 2005. Vous vous souvenez ? En 2005 ils étaient 11 candidats contre Blaise seul.

L'Enfant terrible de Blaise avec sa FEDAP/BC. Avec ses Tanties. Les 11 candidats n'étaient pas des baobabs-végétaux-botaniques mais c'étaient des célébrités. Chacun avait son histoire. Comme Ram Ouédraogo. Comme Bénéwendé Sankara.

Comme Soumane Touré. Comme Phil o. Non, ce n'étaient pas des hommes sortis de nulle part. Chacun d'eux en imposait.

Je crois que s'ils n'ont pas réussi à terrasser l'Enfant terrible, c'est qu'aucun n'avait proposé un programme irrésistible. Ils avaient tous des projets réalisables. Ça ne paie pas dans une campagne électorale.

Par exemple, aucun d'eux n'avait pensé à la création d'une monnaie Euro Africa, le Franc Faso ou le Faso Franc. Aucun n'avait promis une Constitution qui va durer 50 ans mais qui serait taillable et corvéable à merci.

Contrairement aux élections du 13 Novembre 2005, celles de Novembre Vingt Vingt étaient parties pour être les plus succulentes que nous ayons connues. Tous les candidats promettent monts et merveilles. C'est pour cela que mon ami Ted aime à dire que ce sera des élections au couteau.

Allons, allons. Du calme ! Qu'allez-vous croire ! J'ai dit des élections au couteau, pas des élections au coutelas. Au couteau parce qu'il y aura des baobabs contre des baobabs. Des baobabs d'antan contre des néo-baobabs.

On s'attendait par conséquent à une diversité de campagnes électorales. Une campagne à ciel ouvert, une campagne à l'Américaine et même une campagne en mode Mochichi new-look avec des chevaux et des ânes.

Et patatras ! Voilà que le Président Mathias Tankoano nous fait savoir que de par la volonté de SY Chériff et de ses ouailles, une fatwa a été prise en 2015 et qui dispose "Qu'est interdite, 90 jours avant l'ouverture de la campagne électorale, la couverture médiatique de toute campagne électorale déguisée".

Ça a l'air tout simple. Mais, ce faisant, SY Chériff nous a mis dans de beaux draps. Voilà où çà conduit de porter un guérillero « s'en fout la mort » au perchoir. Un véritable imbroglio qu'il nous a balancé avec son histoire de campagne déguisé.

C'est quoi une campagne déguisée ? Et avant même qu'on appréhende les tenants et les aboutissants du terme, voilà qu'on qualifie de campagne déguisée le déplacement privé que le Président du Faso a effectué Samedi passé à Ouahigouya.

Est-ce à dire que pendant les 90 jours précédant la campagne électorale officielle, l'Etat doit s'arrêter ? 90 jours ! 90 jours c'est 3 mois. 3 mois c'est le quart d'une année.

Le Président du Faso ne doit pas avoir d'activité durant ce temps ? Il ne doit se déplacer qu'avec son chauffeur et son cuistot ?

Allons donc ! Roch est un Naaba. C'est un Naaba en activité qui vit son Naam. Et les Mochichis disent qu'un Naam ne sert à rien si le Naaba qui en jouit ne peut pas en abuser.

Et puis, campagne déguisée pour campagne déguisée, Zeph ne se livre- t-il pas à une campagne déguisée lorsqu'il s'exprime en tant que Chef de file de l'Opposition en faisant des reproches au Président du Faso à propos de son voyage dans le Nord ?

Si si si. Il en récoltera des dividendes. Ceux qui vont l'entendre ou le lire diront : Zeph est un dur... Zeph il est brave. Zeph avec Roch, "Même pas peur". Votez pour Zeph. Par conséquent, les reproches que Zeph fait à Roch, si ce n'est pas de la campagne déguisée, ça lui ressemble.

Gilbert Ouédraogo non plus n'y est pas allé de main morte au sujet du voyage de Roch à Ouahigouya, son fief. Mais les mots... Attention aux mots. Le Président de l'ADF/RDA "condamne une campagne électorale plus que déguisée". (Sic) Monsieur le Président, vous avez dit "Une campagne plus que déguisée" ?

C'est bien dit, mais une campagne plus que déguisée n'est pas une campagne déguisée. C'est une campagne au-dessus d'une campagne déguisée, une campagne hors normes. C'est une campagne "voilà toi voilà moi".

Ce genre de campagne n'est pas interdit, foi de Chériff. Comme je disais, c'est pas aussi simple ces déguisements, sous-déguisements et sur-déguisements. Le Président SY Chériff nous doit des explications, C'est comme

Son excellence Monsieur le Premier Ministre Christophe Marie Dabiré. On ne sait pas ce qui l'avait pris. Lorsqu'il s'était rendu à Orodara la semaine passée, chez ses esclaves ou chez ses maitres, c'est du pareil au même, il s'est mis à boire du bangui nature. Alors là, c'est indiscutable : campagne déguisée.

Oui, Excellence Monsieur le Premier Ministre, c'est même un flagrant délit de campagne déguisée avec à l'appui des pièces à conviction comme la calebasse à Bangui.

Oui, Monsieur le Premier Ministre, si vous n'aviez pas touché au Bangui, si vous n'aviez pas succombé à la tentation, vous auriez effectué une simple campagne et ce genre de campagne n'est pas interdit par SY Chériff. Pas si simple je me répète, le concept de campagne déguisée.

En tout cas, si le CFOP aperçoit le Ministre Koutou et le Ministre Bassiere, tous deux de l'UNIR/PS, se rendant à pied au bureau, via l'Avenue Bassawarga, il n'y aurait pas à tergiverser : campagne déguisée. Non, plutôt campagne électorale.

Non campagne habituelle plutôt. Si si si, campagne déguisée dans l'intention de se faire voir par le bas peuple : Vivre avec les masses, vaincre avec les masses !

Et puis, j'oubliais. Je ne sais pas si c'est Zeph ou Gilbert qui a menacé de porter plainte contre Roch, toujours au sujet du voyage privé à Ouahigouya. Ce serait peine perdue. Il suffira que Roch se présente au Tribunal et déclare :

- Il y a maldonne. Je n'étais pas en campagne déguisée à Ouahigouya. J'étais en campagne vraie vraie. Nous sommes à 3 mois du 22 Novembre 2020. Le "1 coup K.O" ne se fait pas avec une campagne déguisée.

Après cet aveu, le dossier Roch serait classé sans suite. Pas de déguisement, pas de sanction.

A nous deux, vous les médias ! Vous la presse ! Vous le 4eme pouvoir ! Je résiste à l'envie de vous dire que cette loi de SY Chériff, c'est bien fait pour votre gueule.

La loi 68 a été prise le 7 Avril 2015. Elle a aujourd'hui 5 ans d'existence. On peut comprendre que vous n'ayez pas réagi aux élections de 2015. Mais que vous ayez attendu 5ans avant de susciter ce ramdam, c'est curieux.

C'est seulement en 2020 que vous réalisez les préjudices d'une telle loi ? Vous auriez dû attirer l'attention de qui de droit dès la clôture des élections de 2015. Ou à défaut susciter une pétition pour sa suppression. Vos récriminations à l'endroit du Conseil Supérieur de la Communication sont une mauvaise querelle.

Le CSC est une Institution de l'Etat qui ne fait que veiller à l'application d'une loi mais qui est aussi le défenseur des médias sans exception. Si vous aviez très tôt attiré l'attention du Président Mathias Tankoano sur le préjudice que la loi vous causait, le Président en aurait fait une préoccupation majeure.

Vous, les médias, vous affirmez souvent que la loi dont il s'agit va restreindre la liberté d'expression. Rien n'est plus vrai. Mais il y a surtout qu'avec cette loi le portefeuille des responsables des médias va en prendre un coup.

Les périodes de campagne électorale sont des périodes fructueuses pour les médias. C'est comme on dit communément, une période pendant laquelle il y a de bonnes affaires à faire.

Et quoi qu'on dise, les médias ont beau se soucier de la liberté d'expression, les bonnes affaires c'est la première raison de leur existence. Mais avec ces écrans noirs et ces chiens écrasés, hum !

Campagne déguisée. Mais où est-ce qu'il est allé chercher cette expression notre SY Chériff "s'en fout la mort" ? Vraiment pas facile à discerner. Des campagnes déguisées on en voit à droite, on en voit à gauche. Campagne déguisée à bâbord, campagne déguisée à tribord.