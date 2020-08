Burkina Faso: Revue annuelle 2020 de Plan International - 40 projets mis en œuvre

Tout comme les autres secteurs d'activité, ceux de Plan International Burkina ont été touchés du fait de la survenue de la covid 19 dans notre pays.

Malgré cela, cette organisation humanitaire a pu mettre en œuvre une quarantaine de projets d'une valeur de 12 500 000 000 de FCFA dans les domaines de l'éducation inclusive, l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, la citoyenneté active, la santé sexuelle et reproductive des jeunes et adolescents.

L'heure est au bilan de l'année fiscale écoulée dans une démarche de redevabilité vis-à-vis des donateurs ; d'où la tenue de l'atelier de revue annuelle de cette année, le vendredi 14 août 2020 à Ouagadougou.

Chaque année, Plan international Burkina convie ses partenaires, les bénéficiaires de ses actions et d'autres acteurs pour échanger sur les activités réalisées au cours de l'année mais aussi sur les perspectives à dégager en vue de meilleurs résultats.

Cette année encore, l'organisation n'a pas dérogé à la tradition d'où la tenue d'un atelier. A cette rencontre d'une journée qui s'inscrit dans une démarche de redevabilité vis-à-vis des donateurs, les participants, notamment les travailleurs de plan international Burkina, les partenaires de l'ONG... ont échangé sur le bilan de l'année fiscale écoulée et formulé des recommandations pour l'élaboration d'un plan de résolution des défis visant à améliorer la qualité des projets et programmes mis en œuvre et de servir de support pour la réorientation et/ou planification de 2021.

Comme tout le monde, cette organisation, présente dans notre pays, a vu ses activés impactées négativement du fait du coronavirus.

Néanmoins, elle a pu tirer son épingle du jeu ; d'où la mise sur pied d'une quarantaine de projets dans les domaines de l'éducation inclusive, l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, la citoyenneté active, la santé sexuelle et reproductive des jeunes et adolescents, le développement de la petite enfance mais aussi la protection des enfants et des filles contre les violences basées sur le genre.

La mise en œuvre de ces projets aurait coûté, selon les responsables de l'organisation, plus de 12 milliards de FCFA.

Pour Yaouba Kaigama, représentant résident de Plan International au Burkina, l'atelier a tout son sens d'autant plus que « c'est avec l'œil critique externe que nous pouvons améliorer ce que nous faisons pour le grand bonheur des bénéficiaires ».

En rappel, depuis 2017, plan international a élaboré une stratégie globale dénommée 100 millions de raisons dans laquelle l'accent est mis sur la programmation et l'influence sexo-transformatrices pour permettre à 100 millions de filles vulnérables et exclues, à travers le monde, d'apprendre, de diriger, de décider et de s'épanouir.

En un mot, il focalise ses activités sur l'appui aux enfants vulnérables et intervient dans 12 régions du Burkina. Cette stratégie pays est mise en œuvre depuis deux ans maintenant pour une période de cinq ans.

Elle s'exécute de différentes manières parmi lesquelles on note le parrainage d'enfants, avec actuellement plus de 9326 enfants parrainés au Faso.