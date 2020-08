Afrique: Santé et résilience climatique - Le CAMES plante l'arbre au centre du débat

Dans le cadre de la deuxième édition de la journée nationale de l'arbre (JNA), célébrée le 9 août 2020, le Programme thématique de recherche sur le changement climatique (PTRCC) du CAMES a organisé, le 14 août 2020 à Ouagadougou, un panel sur le thème du JNA : « L'arbre, la santé et la résilience climatique ».

Les travaux du panel ont été présidés par Bertrand Mbatchi, SG du CAMES (Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur), et parrainés par le Centre national de la recherche scientifique et technologique (CNRST).

Roger Nebié, délégué général du CNRST, a indiqué que les forêts constituent des écosystèmes particulièrement précieux pour l'humanité et représentent un réservoir de biodiversité végétale et animale dont les populations rurales et urbaines profitent pour leur alimentation, leur habitat et leur santé.

Puis M. Nebié a dit : « Notre planète a de graves problèmes environnementaux tels que le réchauffement climatique et l'émergence de nouvelles maladies telles que la covid 19.

Dans ce contexte, l'arbre constitue l'élément charnière dans la recherche de solutions aux problèmes environnementaux », d'où l'importance du thème choisi pour le panel.

Bertrand Mbatchi, SG du CAMES, a présidé les travaux du panel et souligné dans son propos « l'importance d'inverser la tendance de la déforestation ».

Au Burkina Faso, selon les données du ministère de l'Environnement, des milliers d'hectares de terres sont perdus chaque année sous plusieurs effets, climatiques et anthropiques.

Selon Mamounata Bélem, ethnobotaniste et maître de recherche à l'Institut de l'environnement et de la recherche agricole (INERA)/environnement et forêt, cette situation compromet dangereusement le développement de notre pays et il est par conséquent urgent de renverser la vapeur.

Conscient de l'importance de l'arbre en général, et pour le Burkina en particulier, le PTRCC du CAMES a été « sensible à ce thème ; aussi a-t-il décidé d'apporter sa contribution en mettant en exergue quelques résultats de recherche ayant trait à l'arbre, à travers le présent panel » sur le thème de la 2e édition de la JNA.

Mme Belem a souligné qu'en organisant cette rencontre, le PTRC/CC du CAMES veut partager sa conviction que toute action favorisant la gestion durable des ressources naturelles et environnementales au Burkina Faso conduit au développement durable du pays.

Pour elle, « afin d'assurer durablement la gestion des ressources forestières et environnementales, des réflexions doivent être menées ».

Au cours des débats des chercheurs, 3 sous-thèmes ont été développés : Joséphine Nadinga, point focal national du PTRCC, a abordé la question de « l'importance de l'arbre en général » ; la covid 19 ayant suscité un engouement pour les plantes médicinales et avec pertinence que Mamounata Bélem, coordonnateur du PTRCC, a passé à la loupe le sous- thème de « l'intervention de l'arbre dans les soins de santé humaine et animale ».

Le dernier sous thème, « Rôle de l'arbre dans la résilience climatique », a été soumis à l'analyse d'Idrissa Semdé, point focal national du changement climatique.

Le Pr André Jules Ilboudo, conseiller technique du ministre de l'Enseignement supérieur, a délivré un message de celui-ci, lançant un appel aux participants à « une prise de conscience de l'enjeu ».

La JNA découle d'une volonté gouvernementale, et les différentes thématiques développées par le CAMES l'ont été à point nommé, car l'arbre a une importance considérable parce qu'étant au cœur de la biodiversité et des écosystèmes.

Dans le message du ministre de l'Enseignement supérieur, celui-ci avertit que la perturbation des écosystèmes entraînera des scénarios catastrophiques.

Selon M. Ilboudo, les résultats de ces échanges seront pris et « analysés comme il se doit afin que des actions concrètes soient menées » sur le terrain dans le but de préserver la biodiversité.

Des arbres ont été distribués aux membres du présidium pour être plus tard mis en terre.