Algérie: Covid-19 - Le ministre du Tourisme insiste sur l'application des règles de prévention

Alger — Le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial, Mohamed Hamidou a insisté, lundi à Alger, sur l'importance de l'application rigoureuse des règles de prévention sanitaire contre l'épidémie de Coronavirus, après la reprise de l'activité touristique.

Lors d'une visite d'inspection à des infrastructures relevant de son secteur au niveau d'Alger, le ministre a souligné la nécessité d'une application rigoureuse du Protocole sanitaire dans les établissements de tourisme, à travers le respect de la distanciation physique, la mise à disposition de moyens de désinfection et d'hygiène, l'obligation du port du masque et la mobilisation des staffs médicaux afin d'assurer aux estivants des séjours dans des conditions sûres.

Concernant les plages, le ministre qui a plaidé pour l'encouragement du tourisme domestique, a souligné l'impératif respect de la distanciation physique.

Le protocole sanitaire fait obligation aux hôteliers de mettre en place des cellules de veille et de crise afin de contenir les situations urgente, de mobiliser un staff médical pour la prise en charge quotidienne de la santé des touristes et employés et d'exploiter 50% des capacités d'hébergement.

Le Protocole en question arrête également des mesures concernant l'exploitation des piscines et plages, l'accueil et l'enregistrement des clients. Il prévoit, dans ce sens, l'interdiction de soirées artistiques, la désinfection et le nettoyage des chambres et des espaces publics au quotidien, l'obligation du port du masque de protection, notamment pour le personnel.