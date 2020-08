Sénégal: Affaire de la vidéo de Sacré-Coeur - Trois mois de prison pour le principal accusé

Le juge des flagrants délits du Tribunal de grande instance de Dakar a vidé ce mardi, l'affaire de la dame F. Ndoye accusée de vol à Sacré-Coeur et humiliée, en juillet, dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux et certains sites en ligne.

Dans son délibéré, le tribunal a condamné I. Thiaw à trois mois fermes alors que le parquet avait requis 1 an ferme. Il est relaxé pour collecte illicite de données à caractère personnel et condamné pour outrage public à la pudeur.

B. Ndiaye et M. Diallo qui encouraient 5 ans dont 2 fermes, ont écopé respectivement 2 mois et 1 mois fermes. Ils sont reconnus coupables des délits de collecte et d'attentat à la pudeur

Le juge a rejeté l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de F. Ndoye et a condamné le trio à lui allouer la somme de 5 millions F Cfa au titre de dommages et intérêts.

Les faits se sont déroulés en juillet dernier. Les trois prévenus accusant de vol la jeune dame F. Ndoye qui ne jouirait pas de toutes ses facultés mentales se sont tristement rendus célèbres, à travers une vidéo devenue virale.

On y aperçoit ces individus s'adonner à des attouchements sur une dame apparemment ligotée. En plus de ces attouchements des propos outrageux ont été continuellement tenus à l'encontre de la dame. Sur les réseaux sociaux et autres sites en ligne, la vidéo était largement partagée.

Lors du procès, I. Thiaw, l'homme qui retenait la victime sur la vidéo, a confié que c'est l'homme en fuite, A. Diaw qui tripotait les seins de F. Ndoye. B. Ndiaye et M. Diallo ont reconnu avoir filmé la dame F. Ndoye, mais ce n'était pas pour une intention malveillante.