Ile Maurice: Belle-Mare - Il veut soutirer rs 500 000 à l'amant de son épouse

«Mo ti dir twa mo pou fer mo madam fer enn fos case viol kont twa, linn fini fer keis la. Mo koné to pou perdi to travay to pou gagn gros kas kan to pou retraite. Donn mwa Rs 500 000 ek mo pou fer tir case-la kont twa. Mo koné to ti gard mo fam ek sa zanfan-la pou to mem sa.»

Un inspecteur de police a porté plainte, dimanche, au poste de Belle-Mare pour extorsion. Il avance que l'époux de son ex-maîtresse lui a réclamé la somme de Rs 500 000 pour retirer une fausse plainte que cette dernière, âgée de 25 ans, avait été forcée de porter contre lui. L'époux trompé, un maçon de 24 ans, a, par ailleurs, fait une entrée au poste de police accusant l'inspecteur de police de colporter des rumeurs sur son couple.

Dimanche dernier, l'inspecteur de police, âgé de 47 ans, se trouvait chez lui, quand son voisin, le maçon de 24 ans, aurait débarqué pour proférer des menaces. Une dispute aurait éclaté entre les deux hommes. Le quadragénaire explique qu'il a eu une liaison pendant deux ans avec la femme du maçon. En octobre 2019, la jeune femme réalise qu'elle est enceinte et en informe le policier. En mars dernier, ses proches découvrent sa liaison. Son époux, dit-elle, la force à porter plainte contre son amant pour viol. Ses proches décident d'attendre la fin du confinement pour rapporter le cas au CCID. Entre-temps, la jeune femme accouche d'une fille.

Vendredi dernier, l'inspecteur de police est chez lui quand la jeune femme l'informe qu'elle a dû se plier aux ordres de son époux et de sa sœur. «Mo mari ek mo ser inn fors mwa pou fer enn fos case viol kont twa parski zot pansé ki zanfan-la pou twa sa, mo finn fer li kont mo gré mo pas finn kapav fer nanyé gété ki to pou fer.»

Le quadragénaire avance qu'il n'a pas tenu compte de ce que sa voisine lui a dit car il avait déjà mis fin à leur liaison. Le maçon déclare, pour sa part, qu'il a appris que le policier use de ses contacts pour faire en sorte que son épouse se rétracte. Il explique que le policier sème des rumeurs sur une relation amoureuse qu'il aurait eue avec son épouse. «Li pé dir dimounn linn gard mo fam ek ki linn fer enn zanfan ek li.» Il ajoute que ce que le policier raconte est faux et que ce dernier veut à tout prix ne pas avoir d'ennuis dans son travail.