Ile Maurice: Ras-le-bol envers le gouvernement - S'habiller en noir pour signifier sa colère

Depuis samedi soir, des messages ont circulé sur les réseaux sociaux demandant à tous les citoyens déçus et en colère par certaines décisions gouvernementales et le manque de réactivité du gouvernement pour prévenir la fuite de fioul du vraquier japonais de s'habiller en noir lundi. D'où vient cette initiative ? Même si certains agents politiques pro-gouvernement veulent faire croire qu'elle vient de l'opposition, ce n'est pas le cas.

Cette idée de s'habiller en noir vient d'une citoyenne lambda, qui a contacté l'administrateur de la page Sel Solution Revolution, Rigg Needroo. «C'est une membre de la page qui m'a contacté en me disant que s'habiller en noir serait une bonne manière de montrer notre colère et notre déception de manière pacifique contre une certaine manière de faire.» Et c'est ainsi que le message s'est propagé et que certains Mauriciens ont joué le jeu en s'habillant en noir.

Mais qu'est-ce que ce mot d'ordre veut dire vraiment ? Selon Rigg Needroo, à travers sa page et la proposition de s'habiller en noir, le peuple montre «un ras-le-bol contre ce gouvernement, contre certaines de ses décisions et l'envie de le changer pour un qui soit meilleur. Ce n'est qu'un début. La prochaine étape c'est un rassemblement. Nous sommes en train d'avoir des réunions avec d'autres organisations écologiques, politiques, avec des hommes de loi, entre autres, pour préparer cela.»

En effet, selon l'animateur de la page Sel Solution Revolution, ce n'est pas juste un groupe avec plus de 25 000 membres sur Facebook mais plutôt un groupe, qui compte rester en place et se battre pour un gouvernement meilleur. Toutefois, ce dernier tient à préciser que «le mot révolution est utilisé mais nous voulons agir en tout de manière pacifique et selon la loi. On ne veut pas d'émeute mais que la voix des Mauriciens soit entendue.»

Dans la même veine de cette campagne de rasle-bol chez certains Mauriciens, le slogan I Love My Country, I'm Ashamed of My Government a été lancé par des citoyens pour répondre à l'attentisme du gouvernement par rapport à la catastrophe écologique causée par le Wakashio.

Vinod Ramdonee a été le premier à brandir une pancarte avec ce slogan et il en a subi les conséquences. Toutefois, ce slogan a été repris par de nombreux Mauriciens pour montrer leur désapprobation dans la gestion de l'échouement du navire sur les récifs de Pointed'Esny. Plusieurs internautes ont désormais mis ce slogan sur leur profil. Il faut dire que le mouvement a pris de l'ampleur.

Selon Vinod Ramdonee, plusieurs personnes ont mis ce message sur des pancartes, d'autres l'ont mis sur des T-shirts qu'ils portent et postent sur les réseaux sociaux. «Ce slogan démontre un ras-le-bol et l'inefficacité des autorités face à cette crise», a souligné Vinod Ramdonee.

Les messages d'un groupe sur Facebook visent à créer un mouvement social ou politique désireux de s'engager da- vantage pour le pays. «Moi, je suis seul et je n'ai aucune couleur politique. Les autres vont certainement s'engager et le moment se prête bien à ce slogan», a fait ressortir Vinod Ramdonee.