Egypte: Nouvel an de l'hégire - Le mufti félicite le président Al-Sissi et le peuple égyptien

Le mufti de la république Chawki Allam a félicité ,mardi 18 août, le président Abdel Fattah Al-Sissi et le peuple égyptien, ainsi que les peuples arabes et islamiques pour le nouvel an de l'Hégire 1442.

Dans un communiqué, le mufti a appelé à la nécessité de bénéficier des grandes leçons que nous pouvons tirer de l'émigration du Saint Prophète (PSL) dans toutes les questions de notre vie, affirmant l'importance pour la nation arabe de s'unir face aux dangers du terrorisme et des complots.

Il a également appelé au rejet de tout ce qui appelle à la haine et à la discorde, aux idées destructrices et extrémistes qui terrorisent les gens, menacent la sécurité du pays et du peuple et sèment la corruption sur le terrain, invitant la nation islamique à coopérer et à s'unir, et à rejeter les conflits et la discorde.

Le mufti a imploré le Tout Puissant à faire de la nouvelle année une année de bien et de sécurité pour toutes les parties du monde islamique et les nations arabes et islamiques, et que l'Égypte jouira toujours de la sécurité, de la stabilité et de la prospérité.