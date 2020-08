Ile Maurice: Le gouvernement engagé à redéfinir le tourisme mauricien et son avenir, déclare le Premier ministre adjoint

communiqué de presse

Nous devons faire de la situation difficile à laquelle nous sommes confrontés une opportunité pour redéfinir le tourisme mauricien ainsi que son avenir et en conséquence le gouvernement travaille en partenariat avec l'hôtellerie et d'autres acteurs de l'industrie du tourisme pour planifier les étapes à venir.

Cette déclaration a été faite aujourd'hui à l'Assemblée nationale par le Premier ministre adjoint, ministre du Logement et de l'Aménagement du territoire et ministre du Tourisme, M. Steven Obeegadoo, en réponse à une question du chef de l'opposition, le Dr Arvin Boolell, concernant le secteur du tourisme.

M. Obeegadoo a souligné que la priorité du gouvernement, parallèlement à la sauvegarde de la santé de nos compatriotes, est la préservation de l'emploi et la protection des moyens de subsistance. Il a indiqué que pour l'industrie du tourisme jusqu'à la fin du mois de juillet, un montant d'environ Rs 2 milliards a été décaissé sous le Wage Assistance Scheme à 39 000 employés et un montant estimé à environ Rs 26 millions de roupies versé à environ 1 500 Mauriciens sous le Self-Employed Assistance Scheme et qu'un montant de Rs 500 millions de roupies sera déboursé pour le mois d'août 2020.

Le Premier ministre adjoint Obeegadoo a déclaré qu'étant donné la situation mondiale liée à la pandémie COVID-19 et le fait que la crise de Wakashio n'est pas encore close, il serait vain de se prononcer sur l'avenir immédiat du secteur du tourisme et de l'hôtellerie à l'heure actuelle.

Le ministre du Tourisme a rappelé qu'en 2018, quelque 1,399 million de touristes ont visité Maurice dont 78% ont résidé dans des complexes hôteliers, en 2019 le chiffre correspondant était de 1,383 million et que pour les trois premiers mois de 2020, environ 304 842 touristes ont visité l'île, le nombre diminuant par la suite à pratiquement nul. Il a ajouté que les chiffres du premier trimestre 2020 relatifs à l'évolution de l'emploi dans le secteur du tourisme sont en cours de compilation.

M. Obeegadoo a fait appel à la solidarité nationale et a sens de patriotisme sans faille car le marché du tourisme est particulièrement sensible aux rapports et aux déclarations dans le médias internationaux. Nous devons tous agir de manière responsable si nous avons à cœur l'avenir de notre secteur touristique, a-t-il conclu.