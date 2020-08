Madagascar: Fidy Manantsoa Randrianarivelo - Fidèle interprète des malentendants

Belle prestance. Cela fait dix ans qu'il interprète sur la chaîne de télévision nationale via le langage des signes les dictions des journalistes et animateurs d'antenne.

Il a voulu jeter l'éponge en raison de statut instable mais il ne veut pas abandonner ses téléspectateurs malentendants. Fidy Manantsoa Randrianarivelo, traducteur des langues des signes a fait ses débuts avec son cousin. « Mon cousin, Andry Fanantenana, est une personne sourde qui a fréquenté l'école AKAMA. C'est lui qui m'a appris quelques vocabulaires basiques tels que l'homme, les verbes combattre, aimer... Quand j'étais en classe de terminale, Andry Fanantenana m'a intégré dans son club de foot Association sportive des sourds d'Antananarivo (ASSA). J'ai pu pratiquer cette langue avec d'autres personnes sourdes », raconte-t-il fièrement.

Il ne s'est pas contenté de ce contact permanent et a approfondi ses connaissances à l'université en intégrant la filière langue et communication, puis poursuivi un stage d'observation sur les formes de communication à l'AKAMA en 2006. Il a continué, l'année suivante, le stage auprès de la Fédération des personnes sourdes et malentendantes de Madagascar (FMM) durant lequel les expériences lui on fait comprendre que les signes sont une langue à part entière.

Major de promotion

« Ils remplissent tous les critères d'une langue. On peut les analyser comme n'importe quelle autre langue. La première littérature universitaire sur la langue des signes remonte en 1960 aux États-Unis sous l'impulsion de William Stokoe. Le langage n'est qu'un simple code permettant de communiquer des idées à l'exemple du langage vestimentaire, du langage corporel», admet-il.

Fidy Manantsoa a multiplié ses recherches avec beaucoup de persévérance. Le jeune homme a obtenu un DEA Communication et dynamique locale en 2015. Par ailleurs, Fidy Manantsoa est le major de promotion de la mention Éducation, pluralité linguistique et culturelle (EPLC) de l'ENS Antananarivo en 2017. Il a parfait ses connaissances de la langue à l'école doctorale Problématiques de l'éducation et didactiques des Disciplines (PE2Di) de l'Université d'Antananarivo.

Aujourd'hui, Fidy Manan- tsoa est reconnu en tant que facilitateur et interprète du langage des signes. La Fédération des personnes sourdes et malentendantes de Madagascar (FMM) l'a sélectionné pour appuyer son plaidoyer sur l'accès des personnes sourdes à l'information auprès de la TVM. « Un interprète en langue des signes est un professionnel qui met en lien la culture des personnes sourdes à la culture des sons. J'ai failli arrêter au début de cette année, mais c'est la TVM qui m'a rappelé vers le mois de mars pour signer les informations relatives à la Covid-19. Je suis alors revenu mais je ne sais pas jusqu'à quand », se doute-t-il.

Le statut d'Employé de courte durée (ECD) auprès de la TVM ne confère à Fidy Manantsoa aucune sécurité en termes d'emploi. Les personnes malentendantes lancent un appel aux Organisations de personnes handicapées qui devraient mener un plaidoyer ou un lobbying pour intégrer leur interprète dans le corps de fonctionnaires de l'État.