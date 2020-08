Madagascar: Secteur télécom - Orange maintient son engagement contre la Covid-19

Orange Solidarité Madagascar a remis plus de deux mille visières de protection et vingt et un mille flacons de gel hydroalcoolique au Centre de Commandement Opérationnel (CCO) d'Ivato.

Dons qui sont destinés à des centres de soin dans les régions Analamanga, Itasy, Vakinankaratra, Alaotra Mangoro, Atsinanana, Atsimo Andrefana, Anosy, Diana, Analanjirofo, Bongolava, Menabe, Sava, Sofia, Haute Matsiatra et Boeny.

SOS Villages d'Enfants et Compassion Madagascar bénéficient également de ces dons qui viennent compléter un premier lot d'équipements remis en avril, et un deuxième lot remis en 16 juin. Les visières de protection ont été confectionnées au sein du Fablab Solidaire « Mamiratra » à Antananarivo. Un lieu d'innovation permettant de comprendre et de s'approprier les technologies numériques dans un mode original, collaboratif et de partage.

La Fondation Orange a accompagné une centaine de FabLabs solidaires dans une vingtaine pays depuis 2014, dont le FabLab Solidaire « Mamiratra ». Ces centres permettent à des jeunes en insertion de se former au nouveau mode d'apprentissage et de fabrication numériques.