Madagascar: Atsimo-Andrefana - Des marchés de districts souffrent

Les mesures restrictives pour lutter contre la contamination du coronavirus ne conviennent pas aux paysans producteurs de quelques districts.

Les marchés hebdomadaires des neuf districts composant la région Atsimo Andrefana ne sont pas autorisés à ouvrir jusqu'à nouvel ordre. Des foyers de contamination du coronavirus sont partis des communes du district Toliara II au mois dernier. Aux dernières nouvelles, les districts d'Ankazoabo ou encore de Benenitra enregistrent actuellement des cas positifs. « Depuis trois semaines maintenant, le marché hebdomadaire de jeudi est suspendu. Beaucoup de nos habitants s'en plaignent car c'est l'un des jours de la semaine où ils peuvent espérer un peu plus de revenus que d'habitude. Milenaka constitue l'un des plus grands fournisseurs de tomates par exemple et la situation économique de nos producteurs est désastreuse » explique Abdou Alaouï, secrétaire général de la commune rurale de Milenake, district de Toliara II. Trois quart des vingt-trois mille habitants de la commune dépendent directement et indirectement du marché hebdomadaire de jeudi. S'il n'y a pas de collecteurs directs dans les champs, les producteurs qui ont les moyens rejoignent la ville de Toliara à 80km pour essayer de vendre leurs produits. Mais ceci, augmente les charges.

Équilibre

Dans une autre commune, celle d'Ankililoaka, le marché est également suspendu depuis maintenant quatre vendredis. «Avec d'autres commerçants, nous avons manifesté devant le bureau de la commune rurale d'Ankililoaka car la suspension du marché depuis maintenant un mois pèse sur nos ressources» explique Hassan, un commerçant de la localité.

Dès la fin du round des forces de l'ordre qui surveillent la fermeture du marché d'Ankililoaka, vers 10h, les commerçants reviennent avec leur étalage et jouent au chat et à la souris avec les gendarmes. Un autre maire contacté, travaillant dans le district de Toliara II, dont le marché hebdomadaire reste suspendu, se plaint toutefois que d'autres marchés hebdomadaires dans d'autres communes telles que Tsianisiha restent ouverts. « J'apprends que le marché aux bovidés de Tsianisiha a été ouvert de même que celui de Soahazo. » livre-t-il. Dans la commune de Bezaha, district de Betioky Sud, Carlas Razafimangasoa, adjoint au maire explique : « Tous les commerces sont ouverts jusqu'à 15h. Cela ne convient pas aux preneurs de petits poissons ou vendeurs de brèdes qui voient leur marge diminuer Mais on leur explique que nous sommes dans une situation d'état d'urgence».