Sénégal: Papa Mahawa Diouf, DG Aspt - « L'option est de développer le tourisme domestique et celui de voisinage »

interview

Dire qu'au Sénégal le tourisme est l'un des secteurs sinon le secteur le plus touché par la crise sanitaire de la Covid-19 est une lapalissade. D'où les actions entreprises par l'État pour permettre à l'industrie touristique de traverser cette mauvaise passe.

Justement, comment relancer la machine ? Voilà le fil conducteur de cet entretien avec le directeur général de l'Agence sénégalaise de la promotion touristique (Aspt), Papa Mahawa Diouf.

L'Agence sénégalaise de promotion touristique (Aspt) a présenté aux élus locaux, la semaine dernière, son projet de marketing territorial. Que recouvre ce concept ?

Le monde est dans une logique concurrentielle qui impose des techniques de différenciation adaptées. Pour l'Aspt, il s'agit de marquer, à travers ce projet, une rupture sur les options promotionnelles jusque-là empruntées dans le cadre de la promotion de la Destination Sénégal.

À travers cette démarche, nous avons voulu révéler « l'endogène » pour séduire « l'exogène » en mettant en valeur nos territoires répartis en six pôles touristiques avec chacun des avantages concurrentiels remarquables.

Aujourd'hui, les stratégies de promotion des destinations se modernisent et mettent plus en avant les identités territoriales et leurs spécificités pour mieux valoriser leurs offres.

Au Sénégal, les autorités ont donné un signal fort en prenant l'option de territorialiser les politiques publiques. Une option qui est traduite par la mise en place de l'Acte III de la décentralisation qui vise à asseoir un développement et la mise en valeur des potentialités des territoires.

Ainsi, avec cette réforme, l'État ambitionne de doter le Sénégal de territoires compétitifs et viables capables de générer des valeurs ajoutées et des emplois locaux.

C'est pourquoi l'Aspt s'est adossée à cette politique de l'État pour améliorer l'image des territoires en commençant par la Casamance comme phase pilote auprès des publics internes (les acteurs de la Destination) et le public externe (le touriste).

L'idée est de développer une stratégie de structuration et de valorisation de l'offre touristique nationale autour de marques touristiques reflétant la spécificité et l'originalité des territoires.

Ces marques ont pour vocation de dévoiler la personnalité de chacun de nos différents pôles touristiques et de mettre en avant leurs atouts spécifiques selon le positionnement recherché.

Le constat est presque unanime : l'industrie touristique et hôtelière a été l'un des secteurs les plus affectés par la pandémie de la Covid-19. On peut, dès lors, considérer que 2020 est une année perdue. Comment se relever de ce sinistre ?

Effectivement, vous l'avez tantôt rappelé, car depuis le début de la crise de la Covid-19, l'effervescence qu'on avait l'habitude de voir dans les hôtels a laissé place à des structures fermées et des plages vides.

Force est de constater que c'est un coup dur et un énorme manque à gagner pour les professionnels du secteur. L'impact de la crise à l'échelle mondiale est réel et le Sénégal n'y échappe pas.

Les dernières données de l'Organisation mondiale du tourisme (Omt) annoncent que la pandémie de la Covid-19 a provoqué une baisse de 56 % de chiffres d'affaires au cours des cinq premiers mois de 2020 par rapport à la même période de l'année précédente.

À cause des restrictions de voyage dans presque toutes les destinations du monde, les arrivées touristiques ont baissé de 98 %.

Cela représente 300 millions d'arrivées de touristes internationaux en moins sur la période janvier-mai 2020 ; ce qui se traduit par une perte de 320 milliards de dollars de recettes du tourisme international.

En dehors de ces constats, il faut rappeler le caractère résilient de ce secteur qui a connu énormément de problèmes ces 10 dernières années, dont notamment la crise financière et sociale de 2008 en Europe. La situation est difficile, mais nous demeurons optimistes quant à l'avenir de ce secteur.

C'est pourquoi, dans la perspective d'une reprise prochaine de l'activité, l'Aspt a élaboré un plan de relance en optant pour des dispositions innovantes, à savoir une communication et animation digitale accrue sur notre site web et les réseaux sociaux ; l'entretien de nos relations avec les marchés extérieurs principaux pourvoyeurs de touristes au Sénégal ; la création d'un pôle prospection nouveaux marchés pour diversifier nos sources émettrices de touristes ; un soutien aux entreprises hôtelières et touristiques en vue de leur permettre de réagir rapidement avec détermination et de relancer leurs activités dès la fin de la pandémie ; la mise en œuvre d'une stratégie par la stimulation de la demande interne comme alternative à la pandémie ; la mise à profit des mesures prises pendant la crise pour agir sur la qualité de service...

On parle de développement du tourisme interne pour tenter de relancer l'industrie. Mais, la question est de savoir comment faire pour attirer la clientèle locale et de quels leviers dispose l'Aspt pour convaincre les Sénégalais d'aller à la découverte de leur pays ?

En réponse à la pandémie de coronavirus et pour atténuer les effets de la crise sur le secteur, l'Aspt, sous l'égide du ministère du Tourisme et des Transports aériens, a lancé la campagne de promotion du tourisme interne dénommé « Taamu Sénégal » et dont le principe consiste à acheter, à travers une plateforme de réservation en ligne animée par l'Agence, pendant la période de crise de la Covid-19, des bons d'achat commercialisés par des hôtels, agences de voyages, restaurants, parcs, sites de loisirs, pour une période définie, en vue d'une consommation ultérieure.

L'objectif parallèle est de réinjecter, dans le pays, le volume des voyages annuellement consommés à l'extérieur et estimé en termes de recettes à pas moins de deux milliards de FCfa.

Aussi, en soutien à la campagne « Taamu Sénégal » (www.taamusenegal.com), la stratégie intègre la mise à contribution d'ambassadeurs de la Destination, l'animation d'un réseau de journalistes du tourisme ainsi que des campagnes de communication digitale.

Il convient cependant de noter que cette opération constitue une première étape dans la stratégie de relance du secteur, car il s'agit de développer durablement le tourisme domestique qui représente une part importante (25,6 %) de nos arrivées touristiques et progressivement la demande africaine, c'est-à-dire le tourisme de voisinage.

Cette démarche est d'autant plus pertinente que les développements récents de la pandémie font relever un réajustement de toutes les stratégies marketing des destinations internationales vers l'option tourisme interne (consommation locale) et de voisinage.

En marge de la réunion du Conseil des ministres du mercredi 27 mai 2020, le Chef de l'État, Macky Sall, a demandé au ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération d'ériger le tourisme en priorité dans le Plan global de relance de l'économie, en cours de finalisation. Qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire ?

Vous me donnez ici l'occasion de magnifier, à nouveau, la clairvoyance du Président de la République qui a très bien compris le rôle moteur du tourisme dans la stimulation de la croissance. Ce, en plaçant le secteur en priorité dans le Plan national de relance de l'économie (Pnre).

Il faut rappeler que le tourisme est le deuxième poumon économique du pays et constitue un des principaux secteurs de croissance soutenue et durable, piliers du Plan Sénégal émergent (Pse), de la transformation structurelle de l'économie sénégalaise. Sa contribution au Pib est de l'ordre de 6,8 % et il génère plus de 100 000 emplois directs et indirects.

Au Sénégal, comme partout ailleurs, les secteurs du tourisme et des transports aériens sont lourdement affectés par la Covid-19, mettant ainsi en difficulté tous les segments de l'industrie.

Au-delà même des fonds injectés pour soutenir l'activité touristique (77 milliards de FCfa), l'enjeu pour le secteur est de sécuriser la viabilité des entreprises et de préserver les nombreux emplois menacés.

Aujourd'hui, l'avenir n'est pas reluisant, car la pandémie ne connait pas encore son épilogue. C'est pourquoi je partage entièrement la vision du Chef de l'État lorsqu'il dit : « Il faut vivre avec le virus ». En effet, il faut tout de suite relancer la machine.

Sans quoi, c'est tout simplement la récession économique et, par conséquent, la faillite assurée pour bon nombre d'entreprises du secteur touristique avec comme effet d'entrainement la perte de milliers d'emplois, et donc, une fragilisation du tissu socioéconomique.

En perspective de la relance de la Destination Sénégal, l'Aspt a produit un guide des bonnes pratiques pour la sécurité sanitaire des touristes de l'aéroport aux réceptifs hôteliers. Avez-vous évalué sa mise en application ?

Vous savez, la seule certitude, aujourd'hui, est que le virus est encore là et que la pandémie n'épargne aucune destination touristique.

Sous ce postulat, la sécurité sanitaire est la mesure la plus plébiscitée actuellement pour rassurer partenaires, tour-opérateurs et clients potentiels sur la « fréquentabilité » de la destination Sénégal et stimuler les voyages ainsi que l'achat de séjours (nationaux comme internationaux) au bénéfice de tous les segments de l'industrie touristique.

Il faut tout de même rappeler que notre pays se prépare à accueillir de grands évènements internationaux comme le Sommet mondial de l'eau en 2021 et les Jeux olympiques de la jeunesse (Joj) initialement prévus en 2022 et qui ont été d'ailleurs récemment reportés en 2026.

Et comprenez par-là qu'il y a également des enjeux de rentabilité des investissements consentis par l'État du Sénégal, lesquels favorisent le développement du segment « Mice » (Ndlr : Meetings, incentives, conferencing, exhibitions), à travers notamment le Cicad, le Centre des expositions de Diamniadio, Dakar Arena, etc.

C'est conscient de ces enjeux que l'Aspt a pris le pari d'accompagner le développement du « Mice » au Sénégal avec l'ambition de positionner le pays comme destination de référence en la matière.

Il s'agissait donc, pour l'Aspt, suite à l'élaboration de ce guide qui, je le rappelle, a été très bien accueilli au sein de l'industrie touristique, d'accompagner les acteurs touristiques de l'ensemble de la chaîne de valeur dans la reprise de leurs activités avec des sessions de formation et de visites in situ, pour constater l'effectivité des dispositifs et rassurer ainsi les clientèles sur les dispositions en place au Sénégal en matière de sécurité sanitaire au niveau de tous les segments de voyage.

C'est dans ce cadre que s'inscrit la production, par l'Aspt, de ce guide des bonnes pratiques sanitaires qui est en nette conformité avec le protocole sanitaire élaboré par le ministère du Tourisme et des Transports aériens.

Et, je rappelle, ce manuel a été distribué à nos partenaires sur plus de 15 marchés touristiques émetteurs internationaux, dont la plupart sur demande.

C'est pourquoi je peux affirmer avec certitude que le bilan est très satisfaisant, car le Sénégal, sur le marché francophone et anglophone en particulier, a démontré son statut de destination africaine prête à recevoir des visiteurs.

Avez-vous évalué les pertes commerciales occasionnées par la pandémie de la Covid-19 sur le secteur touristique en général et sur les hôteliers en particulier ?

Selon une étude réalisée par nos services sur la base des données de l'Ansd, le montant de l'impact financier de la Covid-19 dans l'hôtellerie et la restauration serait de pas moins de 212 milliards de FCfa pour une période de crise estimée à six mois, compte non tenu des activités connexes et/ou en lien avec le secteur du tourisme et dont l'impact réel sera révélé par l'étude approfondie en cours.