Cote d'Ivoire: Promotion du genre - Les lauréates d'un programme de formation en leadership féminin reçoivent leur certificat

Après six semaines de formation intense, sur les notions de Leadership, de Genre et de Développement de Projets, 36 jeunes femmes ont reçu leur certificat de fin de formation, le samedi 15 août, au cours d'une cérémonie, à Sol béni (à M'Pouto), dans la commune de Cocody.

C'était en présence de la secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, chargée de l'autonomisation de la Femme, Myss Belmonde Dogo.

Choisies suite à un processus sélectif, ces jeunes femmes, qui sont pour la majorité, des entrepreneures, constituent, les lauréates de la troisième édition du programme de leadership et de mentorat de la jeune femme africaine appelé the African Women of the Future Fellowship (AWF).

Au cours de la cérémonie, la Secrétaire d'Etat, a adressé ses félicitations à la Fondation SEPHIS et ses partenaires pour leur contribution à la formation de la jeune femme en Côte d'Ivoire.

Pour elle, cette initiative de la Fondation SEPHIS, est un engagement, un combat à contribuer qualitativement au savoir, au savoir-faire et au savoir-dire de la jeunesse féminine.

Elle a en outre exhorté les lauréates du jour à prendre désormais, toute leur place, dans le développement de la Côte d'Ivoire. « Plus qu'une distinction, c'est une mission qui pèse désormais sur vos épaules. Vous devez incarner les valeurs qui vous ont été enseignées au cours de cette formation.

Votre seule limite, c'est vous-mêmes. Rien ne doit vous arrêter. Rien ne doit arrêter votre ambition. Vous devez prendre toute votre place dans le développement de la Côte d'Ivoire.

Le savoir et les aptitudes qui vous ont été enseignés, doivent se transformer en réelles compétences, au service de votre être, de votre profession et de votre environnement.», a-t-elle insisté.

Dans le même sens, la Présidente de la fondation SEPHIS et initiatitrice de ce programme, Mme Sefora Kodjo Kouassi, a exhorté les lauréates de cette formation, à créer et améliorer l'emploi des femmes.

« Pour votre pays, pour votre famille, pour vos amis jeunes, pour vous-mêmes et pour les générations à venir, ne baissez pas les bras. Ce programme vous offre une formation pour la suite de votre évolution.

Mais ne vous limitez pas à ce que vous avez acquis durant ces six semaines. Continuez de vous former. Ne laissez pas la routine happée tout ce dépôt reçu. Avancez et faites avancer avec vous, d'autres jeunes femmes », a-t-elle lancé.

Elle a aussi, adressé ses remerciements aux partenaires de ce programme pour leur appui. Notamment, la coopération allemande à travers la GIZ.

La Présidente de la fondation SEPHIS a aussi indiqué à propos du programme AWF, qu'il est reconnu parmi les 50 meilleures innovations du continent en matière d'éducation par l'Union Africaine.

Marc Levesque, Directeur du Programme pour l'Emploi et la Promotion des PME (Invest for Jobs-GIZ), a pour sa part, indiqué que ce partenariat stratégique avec la Fondation SEPHIS repose sur la volonté de donner plus d'opportunités aux femmes vivants en Côte d'Ivoire pour garantir leur impact tant au niveau économique que social.

Il a également livré quelques conseils aux lauréates. « Cette formation représente une énorme opportunité en termes de création d'entreprises. N'arrêtez jamais de vous former et de vous améliorer. Ayez des rêves. N'ayez pas peur de rêver grand.

Ayez des objectifs clairement définis. Ayez de la discipline, de la persévérance. N'ayez pas peur de la différence », a-t-il poursuivi. Ajoutant que la GIZ entend poursuivre son partenariat avec la Fondation SEPHIS.

Pour sa part, Mme Antonia Ngabala-Sodonon représentante résidente de Onu-femme en Côte d'Ivoire, a souligné que les femmes sont les piliers du changement et du développement économique. Raison pour laquelle son organisme a décidé de soutenir ce programme, depuis maintenant 03 ans en endossant les certificats de formation.

Soulignons que la Fondation SEPHIS est une organisation internationale qui œuvre pour l'éducation et la formation des jeunes, notamment des jeunes femmes en leadership.