Gabon: Indépendance - Lambréné - Célébration moins festive qu'aux années antérieures

17 août 1960, 17 août 2020, soit soixante ans que le Gabon commémore son indépendance. Cette année à Lambaréné, la célébration de la soixantième fête nationale de l'indépendance du Gabon a été peu festive dans cette ville du Grand Blanc comme dans plusieurs autres certainement. En raison de la crise sanitaire du coronavirus, les manifestations ont été ternies et l'absence des habituels théâtres événementiels précédents la parade militaire et le défilé des différentes communautés et organisations a manqué aux migovéens.

C'est sous la haute compagnie du Gouverneur de la province du Moyen-Ogooué, avec la présence des chefs de corps et des autorités administratives locales que le « bref » défilé a salué la commémoration de l'indépendance du pays dans la sobriété et ce, plus devant la tribune officielle comme chaque année, mais à quelques mètres du gouvernorat. Dans la ville du Grand Blanc, seule la parade des forces de l'ordre a été observée.

Décidément, « la COVID-19 impact sérieusement les traditions anciennes ». Les grandes réjouissances traditionnelles de l'indépendance ont été annulées, une première dans l'histoire du Gabon. C'est dans le cadre du respect des mesures barrières pour endiguer cette pandémie que des décrets portants annulation des festivités officielles de l'indépendance ont été prises.

Pour beaucoup de migovéens, « la journée du 17 août 2020 a été un jour parmi tant d'autres ». Dans plusieurs quartiers de la ville, tel qu'à Isaac et Matériaux, les marchés ont été presque noirs de monde. Selon de certains, les circonstances ne leur permettent pas de rester chez eux « sans occupations ». Une indépendance pas comme les autres !