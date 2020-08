Egypte: 4,3 milliards de L.E pour le projet de centrale éolienne dans le golfe de Suez

Le ministre de l'Électricité et des Energies renouvelables Mohamed Chaker a annoncé, mardi18 août, la signature d'un contrat pour la mise en œuvre du projet de centrale éolienne de 250 mégawatts dans le golfe de Suez avec des investissements d'environ 228 millions d'euros (soit environ 4,3 milliards de L.E) financé par un accord-cadre entre l'Égypte et les partenaires européens (l'Agence française de développement, l'Union européenne, la Banque européenne d'investissement et la Banque allemande de la construction).

Lors de la signature du projet par l'autorité de développement et d'usage des énergies nouvelles et renouvelables et le consortium Vestas franco-italo-chilien, le ministre a affirmé que ce projet était l'un des plus grands projets d'énergie éolienne en Égypte, et serait établi dans les terres allouées à l'autorité dans la côte ouest du golfe de Suez dans le gouvernorat de la mer Rouge, et qui se caractérise par la grande vitesse de vent.

Il a prévu la fin de la mise en œuvre du projet et son interconnexion au réseau électrique dans un délai de 35 mois, outre la hausse à 840 gigawatt/heure de la production annuelle de l'électricité; ce qui contribuera à réduire l'émission de 475000 tonnes de dioxyde de carbone et à générer environ 4000 emplois temporaires pendant la phase de réalisation du projet et 100 d'emplois permanents tout au long de la durée du projet (20 ans).

"Malgré les grands défis auxquels l'Égypte a été confrontée pour sécuriser les sources d'énergie électrique, l'État a placé en tête de ses priorités la rapidité de relever ces défis d'une manière scientifique précise, et ce pour garantir la fourniture de l'énergie nécessaire pour les plans de développement socio-économique", a-t-il dit.