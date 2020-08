Egypte: Le ministère des Wakfs travaille pour développer la Daawa et l'action sociale en faveur de la société et du développement durable

Le ministère des Wakfs travaille pour développer la Daawa et l'action sociale afin de faire progresser la société, réaliser le développement durable et la protéger des idées extrémistes que les groupes terroristes ne cessent de diffuser à travers des mensonges véhiculées par leurs cyber-milices, a déclaré le ministre des Wakfs, Mohamed Moukhtar Gomaa.

"Le ministère s'appuie, à travers la daawa, sur la correction de fausses idées concernant le comportement et la morale et travaille pour clarifier que la religion n'est pas uniquement des actes rituels (attestation de foi, prière, jeûne, zakat et hajj) mais plutôt elle est un comportement, des valeurs, et une morale qui ne peuvent pas être loin du côté spirituel de l'homme", a dit M. Gomaa dans une déclaration exclusive à la MENA.

"Le ministère fait face aux tentatives désespérées des groupes extrémistes et terroristes de diffuser des mensonges à propos des institutions nationales, à travers la formation des stages spécialisés dans les gouvernorats et les villages ou à l'Académie internationale des Wakfs pour la formation des imams et des femmes prédicatrices", a ajouté le ministre.

Il a indiqué que le ministère avait réussi, à travers le projet d'offrandes sacrificielles, à barrer la route devant les groupes extrémistes qui exploitent le besoin de certaines familles défavorisées pour des fins politiques, notant que le projet de sukuk avait contribué à assurer près de 500 emplois aux travailleurs journaliers.