Egypte: Modernisation des services publics pour assurer transparence et efficacité

Notre objectif est d'améliorer la performance des services publics et de simplifier les procédures gouvernementales conformément à l'agenda de la vision "Egypte-2030" qui priorise la transparence et l'efficacité, a affirme la ministre du plan et du développement économique, Hala Al-Saeed à l'issue de la signature de protocoles de coopération avec le ministère du développement local.

Ces protocoles prévoient, entre autres, l'informatisation des services dispensés aux citoyens dans les divers gouvernorats, précise la ministre, indiquant que l'Etat entendait employer la technologie pour lutter contre la corruption financière et administrative et redresser le secteur public qui joue un rôle primordial dans la vie des individus et dans le développement de l'économie.