Sénégal: Boulaye Dia toujours dans le viseur de l'OM

Dakar — L'attaquant français d'origine sénégalaise, Boulaye Dia, sociétaire du club de Reims (Ligue 1) est toujours dans le viseur de Marseille qui cherche un renfort pour sa ligne d'attaque, écrit le quotidien régional français, la Provence dans son édition de ce mardi.

"Auteur d'un but et d'une passe décisive l'année dernière contre l'OM lors de la première journée de ligue 1, il avait tapé dans l'œil d'André Villa-Boas (coach) et Andoni Zubizaretta (directeur sportif de l'OM à l'époque)", rappelle le quotidien provençal.

Zubizaretta finalement parti de l'OM a continué à suivre le dossier et "s'est même entretenu avec son représentant, histoire de tâter le terrain", informe la Provence.

Agé de 23 ans, Boulaye Dia qui a clamé son ambition de porter le maillot des Lions, a l'avantage de pouvoir jouer en pointe et sur un côté, avance la même source ajoutant que le coach phocéen a continué de s'informer sur la personnalité du Reimois.

"Sa force de caractère en impose", commente la Provence au sujet de Dia, lequel a été également apprenti électricien lors qu'il évoluait en amateur.

Très lié à Reims qui "lui a tendu la main et l'a sorti de l'anonymat", Boulaye Dia en plus de l'OM, est courtisé par Brighton (Angleterre) et Rennes (France).

A l'OM, son dossier a été repris par le nouveau chargé du football, Pablo Longoria et Reims ne serait pas contre un paiement échelonné de son transfert qui tournerait autour de 10 millions d'euros (plus de 6,5 milliards de francs).

Toutefois, l'OM qui, en plus des compétitions domestiques (Ligue 1 et coupe de France), est qualifié pour la Ligue des champions, n'a pas encore soumis d'offre officielle à Reims.