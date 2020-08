Congo-Brazzaville: Adicom Awards - Une Congolaise parmi les sélectionnés de cette année

Sardoine Mia, artiste plasticienne congolaise, figure parmi les nominés dans la catégorie « Jeune talent » des Adicom Awards, un prix qui encourage le meilleur de la créativité digitale en Afrique francophone.

Lancés depuis le 7 août, les votes des candidats nominés prendront fin en début septembre. « C'est toujours une joie et une fierté quand on est nominé pour un prix. Pour ma sélection dans la catégorie Jeune talent des Adicom Awards, je souhaiterai recevoir beaucoup de soutien et d'encouragement de la part de tous les Congolais car au final c'est le Congo qui gagnera à travers ma modeste personne », a déclaré Sardoine Mia, totalisant à ce jour que 700 votes. A cet effet, elle invite la population congolaise à maximiser les votes en ligne, indispensables pour sa victoire.

A seulement 22 ans, Sardoine Miabanzila, de son vrai nom, s'inscrit déjà dans la lignée des plasticiennes de talent et de renom à Brazzaville. C'est en partie grâce à sa sœur Dove, bloggeuse et artiste également, que la jeune artiste s'est révélée au grand public. « Quand je doutais encore de mes capacités, c'est elle qui a pris les commandes en créant ma page sur les réseaux sociaux et en publiant mon travail. C'est donc de la sorte que j'ai pu me faire connaître, rencontrer d'autres artistes et ainsi, me professionnaliser dans la peinture », nous a-t-elle confié.

Pour cette native de Pointe-Noire formée sur le tas en autodidacte, la peinture a été le moyen par lequel elle pouvait s'exprimer librement et guérir des différents maux dont elle a été victime durant son enfance. Son style particulier, son engagement pour l'art et ses expositions uniques lui valent, aujourd'hui, la reconnaissance de ses pères en Afrique et ailleurs.

Lauréate 2017 en peinture de la bourse Gasteatelier Krone Aarau pour la recherche et la création artistique lors de la sixième édition de la Rencontre internationale d'art contemporain (Riac) initiée par les Ateliers Sahm, Sardoine Mia est une artiste touche à tout. Photographe et vidéaste également, la jeune peintre congolaise s'inspire de ses clichés pour réaliser ses toiles. A ce jour, Sardoine Mia ne vit plus que pour l'art et y consacre, en dehors de ses études en bâtiment et travaux publics, l'essentiel de son temps.

Les Adicom Awards sont un temps fort de l'Africa Digital Communication Days (Adicom Days)

Ils récompensent le meilleur de la créativité digitale en Afrique francophone. Cette année encore, la distinction revient pour encourager la jeunesse africaine qui utilise l'internet pour influencer positivement la société. L'objectif étant de soutenir des opportunités d'emploi, d'investissement et de réseautage en ligne au sein de la communauté africaine.

Prévu du 22 au 23 octobre au Grand théâtre de Dakar, au Sénégal, l'Adicom Days est un événement fédérateur de l'Afrique francophone porté par le label créatif Totem Experience West Africa depuis 2017. Il réunit depuis lors près de 400 acteurs clés de la communication digitale africaine comme les marques, influenceurs et institutions, durant deux jours. La rencontre internationale est organisée autour de trente intervenants du continent africain et d'Europe. L'Adicom Days est dédié aux partages autour « des tendances des médias sociaux et les contenus de marques » ainsi que des échanges sur « les aperçus du marché du digital ». C'est aussi un moment idéal pour faire les présentations des études des meilleures campagnes de contenus de marque en vue d'une exposition des meilleures pratiques.