Congo-Brazzaville: Football/week-end des Congolais - Tshibola et Bakambu buteurs, Bolasie dans le noyau A d'Everton

Aaron Tshibola a marqué pour Kilmarnock en Ecosse et Bakambu s'est illustré avec Beijing Guan en Chine, alors que Bolasie retrouve l'équipe A d'Everton depuis 2016.

Le but du milieu défensif international congolais, Aaron Tshibola, n'a pas empêché la défaite de son club, Kilmarnock, face à Saint-Johnstone, le dimanche 16 août, en quatrième journée du championnat d'Ecosse. Kilmarnock s'est incliné par un but à deux sur sa pelouse. Outre Tshibola, on a noté la présence d'un autre congolais, le binational Nicke Kabamb, dans le onze de départ, lui qui fait une bonne impression à Kilmarnock.

Aaron Tshibola a ouvert la marque à la 61e minute, mais Kilmarnock a concédé l'égalisation à la 85e minute, avant de s'incliner à la 90+1e minute avec le deuxième but adverse, enregistrant ainsi sa deuxième défaite de la saison après la défaite en première journée face à Hibernian. Kilmarnock pointe à la huitième place au classement avec deux points en quatre rencontres. Le prochain match, c'est le samedi 22 août en déplacement contre Glasgow Rangers, actuel leader du championnat écossais.

L'autre buteur du week-end, c'est l'attaquant international congolais Cédric Bakambu. Il a inscrit pour son club, Beijing Guoan, lors de la 5e journée du championnat du championnat de Chine (Chinese Super League), contre Qingdao Huanghai. La partie s'est soldée par trois buts partout. Beijing Guoan menait jusqu'à trois buts à zéro, avant la remontada d'Huangha avec un doublé de Romain Alessandrini (ancien de Marseille, Rennes et La Galaxi aux Etats-Unis. Cédric Bakambu a été remplacé à la 27e minute, après avoir marqué son but à la 18e minute, et son équipe menait par deux buts à zéro.

Notons aussi le retour de Yannick Bolasie dans le groupe A d'Everton après la fin de son contrat avec Sporting du Portugal. L'entraîneur italien Carlo Ancelotti l'a repris dans le groupe et il a eu son premier entraînement, lui qui n'a plus fait partie d'Everton depuis sa grave blessure en 2016, et depuis prêté à Aston Villa en Angleterre, Anderlecht en Belgique et Sporting du Portugal.