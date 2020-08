Cote d'Ivoire: Education financière - Un projet de formation lancé à l'intention de 12000 jeunes ivoiriens.

Contribuer à l'amélioration du bien-être social et économique de la jeunesse ivoirienne, à travers une éducation sociale et financière de qualité et inclusive.

C'est le but d'un projet intitulé « Saint-Antonius » que vient d'initier la représentation nationale de l'Organisation non gouvernementale (Ong) néerlandaise « Aflatoun international », en partenariat avec Inades-formation, le Programme éducation financière (Pef), du ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, et l'Agence de promotion de l'inclusion financière (Apif).

La cérémonie de lancement officiel a eu lieu le 13 août, au Centre national des matériels scientifiques (Cnms) à Cocody.

En présence de Félix Yao, représentant régional de "Aflatoun International" pour l'Afrique francophone, de l'assistant technique de la secrétaire générale de Inades, Tolla Kouassi Ismaël et du représentant de l'Agence de promotion de l'inclusion financière, Alain Beugré.

A l'occasion, Félix Yao, le représentant régional de "Aflatoun International" pour l'Afrique francophone, a, dans une présentation, indiqué que ce projet, d'une durée de trois ans, vise à fournir à au moins 12 000 jeunes filles et garçons, âgés de 14 à 20 ans, et vivant en Côte d'Ivoire, des compétences sociales et financières nécessaires pour leur permettre de faire à termes, des choix éclairés en matière financière en vue de leur autonomisation sociale et financière.

A l'en croire, cette formation qui portera sur l'éducation financière, l'éducation sociale, l'entrepreneuriat et l'inclusion financière permettra de doter les bénéficiaires, des connaissances, des compétences et la confiance nécessaire pour agir en agents de changement dans leur propre vie pour une société équitable.

« Le projet est basé sur le curriculum Aflateen+, de l'Ong néerlandaise "Aflatoun international", qui a pour objectif de responsabiliser socialement et économiquement les jeunes en leur fournissant les compétences, les connaissances et les ressources nécessaires pour participer et prospérer dans leurs communautés », a-t-il souligné.

Il a aussi souligné qu'en plus de la Côte d'Ivoire, deux autres pays africains bénéficient de ce projet. A savoir, le Mozambique et le Zimbabwé. Ce qui fait un total de 36 000 bénéficiaires.

« Il s'agira de former au moins 428 enseignants et facilitateurs, améliorer leurs compétences professionnelles transférables.

Le projet cible également, 8 lycées et collèges, 8 centres d'alphabétisation, 3 instituts de formation et d'éducation féminine, 2 centres de détention, 2 lycées technique et professionnel, 10 centres de filles-mères, 2 centres de formation aux métiers, des communautés rurales », a-t-il précisé.