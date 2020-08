Gabon 60 ANS - Politique, économie et diplomatie...

Plusieurs pays africains ont célébré leur accession à la souveraineté internationale. Le Gabon comme bien d'autres pays, a fêté les 60 ans sans grand engouement. Dans son adresse à la nation, le Chef de l'Etat gabonais, Ali Bongo Ondimba, a non seulement rendu hommages aux anciens présidents de la Réplique, mais aussi brosser son regard sur les plans politique, économique et diplomatique. Nous vous offrons cet extrait de son allocution.

Gabonaises,Gabonais,Mes chers compatriotes,

C'est avec émotion et, conscient du poids de l'Histoire, que je m'adresse à vous en ce jour solennel. 60 ans. Cela fait 60 ans que notre cher pays, le Gabon, a accédé à la souveraineté internationale dans le concert des Nations.Aujourd'hui est l'occasion de nous souvenir.Nous souvenir de nos glorieux prédécesseurs ;des Pères de l'Indépendance ; des Présidents Léon Mba, Omar Bongo Ondimba et Rose Francine Rogombe ; et de l'ensemble de nos aïeuls. Le Gabon que nous connaissons, le Gabon dans lequel nous vivons. Sa culture et ses valeurs. Ses savoirs et ses richesses. Ce Gabon-là, notre Gabon auquel nous sommes tous intimement liés, et qui fonde le cadre de notre communauté et de notre vivre-ensemble, ils nous l'ont légué.Grâce à leur courage et à leurs sacrifices. C'est à eux que nous devons ce que nous sommes.Aujourd'hui est aussi l'occasion de mesurer le chemin parcouru ces soixante dernières années. De regarder le verre à moitié plein et non, comme le voudraient certains, le verre à moitié vide.

Sur le plan politique,

malgré les vicissitudes et les péripéties auxquelles nous sommes confrontées, le Gabon demeure uni et soudé. Les femmes n'ont jamais autant participé à la vie publique. Elles n'ont jamais autant contribué à faire respirer et évoluer notre société. Certes, nous pouvons diverger sur certains points fussent-ils majeurs. Mais cette diversité d'opinion est un atout pour notre pays étant entendu que les échanges soient sincères, que la volonté réelle soit de bâtir et non de détruire, soit d'améliorer et non de dégrader, soit d'évoluer et non de régresser.Là est l'essence de notre démocratie, l'essence de notre société dans laquelle le dialogue est fortement ancré. Ce dialogue nous fait toujours converger sur l'essentiel :à savoir la concorde.Cet héritage légué par nos Pères fondateurs, est le ciment qui nous unit par-delà notre diversité et nos différences. Elle est un atout précieux qu'il nous faut inlassablement cultiver et préserver.

Sur le plan économique,

nous pouvons tous constater des avancées. Certes insuffisantes. Pas assez rapides à mon sens. Mais elles sont toutefois indéniables. Du retard a été pris en raison du contexte économique mondial qui frappe tous les pays.Cependant notre économie se consolide et nous travaillons pour qu'elle devienne encore plus inclusive, pour qu'elle crée encore plus d'emplois. Cette dynamique doit être accélérée dans les prochains mois et les prochaines années. Je vais y venir.

Sur le plan diplomatique,

la voix du Gabon est toujours aussi audible auprès de nos partenaires. A l'échelle régionale où notre pays assure toujours la présidence en exercice de la CEEAC, dont la première phase de la réforme institutionnelle historique a été portée à son terme ;à l'échelle continentale notamment à travers l'Union Africaine, grâce à ses interventions en faveur de la paix et de la sécurité en Afrique ; à l'échelle internationale enfin, où son implication en faveur de la défense du climat, de la biodiversité et de l'environnement dans son ensemble est reconnue et saluée de tous.