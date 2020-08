Maroc: Les opérations de sensibilisation se poursuivent à Tanger

Les autorités locales du district Mers El Kheir-Hay Hassani de Tanger ont mené lundi une opération de sensibilisation sur les dangers de la propagation du coronavirus (Covid-19).

Cette opération, menée en coopération avec le Croissant-Rouge marocain et des associations de la société civile, a été l'occasion de distribuer des masques de protection aux citoyens, tout en leur rappelant l'importance du respect des mesures préventives mises en place par les autorités compétentes afin de lutter contre la propagation du virus.

Il s'agit notamment de se laver les mains régulièrement, de porter obligatoirement et de façon correcte les masques de protection et de respecter la distanciation sociale, tout en évitant les rassemblements à l'entrée des rues et quartiers afin de protéger la sécurité et la santé de tous.

Le Croissant-Rouge marocain a participé, aux côtés des autorités locales et des associations de la société civile, à une campagne de sensibilisation afin que les citoyens prennent conscience de la nécessité du port du masque ainsi que de l'importance de limiter les déplacements, a indiqué Asmae El Jebrouni, membre de l'organisation, dans une déclaration à la presse.

Nous comptons sur l'implication des citoyens, à travers le respect des gestes barrières, pour participer, de leur côté, aux efforts de lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19, a-t-elle précisé.

Pour sa part, le président d'honneur de l'Association des citoyens pour le développement, Ali El Uastani, a noté que dans le cadre de la campagne de sensibilisation menée par les autorités locales, les acteurs de la société civile mettent l'accent sur la nécessité du port du masque, devenu obligatoire.

La présence de cas asymptomatiques appelle à davantage de vigilance compte tenu du danger qu'ils représentent pour les autres citoyens, a-t-il ajouté, rappelant que porter le masque de protection, se laver régulièrement les mains et respecter la distanciation sociale demeurent le meilleur moyen pour limiter la propagation du coronavirus.

Quant au président de la Fédération des associations de Hay Hassani de Tanger, Abdelkarim Chaer, il a fait savoir que cette opération vise à sensibiliser les citoyens au danger de la propagation du coronavirus, saluant dans ce sens l'interaction positive des citoyens avec cette initiative.

Série de mesures pour la surveillance des personnes infectées par le Covid-19 à Béni Mellal- Khénifra

Le Comité de vigilance et de suivi de Béni Mellal a pris, lundi, plusieurs mesures pour le suivi et la surveillance des patients asymptomatiques atteints de coronavirus et qui reçoivent leur traitement à domicile.

Présidé par le wali de la région Béni Mellal-Khénifra, gouverneur de la province de Béni Mellal, Khatib El Hebil, le comité de vigilance et de suivi a décidé d'effectuer des visites quotidiennes pour s'assurer du bon respect du protocole sanitaire en vigueur relatif au traitement des cas infectés par le nouveau coronavirus qui reçoivent un traitement à domicile.

Le comité a également décidé de s'assurer du bon respect des mesures de confinement imposées aux personnes infectées et de soumettre les contrevenants à ces règles à des sanctions dissuasives conformément à la loi en vigueur.

Ont pris part à cette réunion qui s'est tenue au siège de la wilaya de la région, plusieurs autorités civiles et militaires en plus des responsables de la direction régionale de la santé de Béni Mellal-Khénifra.