Maroc: Remise des prix aux lauréats du concours "Défi de la lecture"

Une cérémonie de remise de prix aux lauréats du concours "Défi de la lecture", organisé par l'association Al Hoceima métropole durant le confinement, a eu lieu dimanche à Al Hoceima.

Il s'agit de 12 élèves inscrits dans l'enseignement primaire et collégial qui ont eu le plus de votes dans le cadre de ce concours, ayant permis aux candidats de mettre en avant leurs talents et capacités créatives en arabe et en amazighe, ainsi que de promouvoir leurs acquis en langues vivantes étrangères. Les lauréats ont ainsi reçu plusieurs prix, dont des tablettes tactiles décernées avec le soutien de Smarts Way Prod et Africa Drives.

S'exprimant à cette occasion, le président de l'association Al Hoceima métropole, Mahjoub Bensaâli, a souligné que cette initiative vise notamment à encourager les élèves à lire et à contribuer à atténuer les effets négatifs du confinement sur les enfants. Il a relevé que le concours a connu la participation de plus de cent candidats, ce qui constitue un indicateur positif sur la mobilisation en faveur du livre et de la lecture, saluant le niveau distingué de la majorité des participants.

Pour sa part, le vice-président de l'association, Abdelilah Bakouh, a affirmé que le concours "Défi de la lecture" est l'une des initiatives que l'association compte promouvoir dans l'avenir, afin d'encourager la lecture et de permettre aux enfants de mettre en valeur leurs capacités et talents créatifs. Il a assuré que ce concours a été une occasion pour s'approcher davantage de la réalité de la lecture dans la province d'Al Hoceima et de l'engouement des élèves pour ce genre d'initiatives.

La cérémonie, marquée par la présence des parents et tuteurs des élèves participant au concours, s'est déroulée dans le strict respect des mesures préventives préconisées par les autorités compétentes pour contenir la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).