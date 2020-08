Maroc: Colloque international sur la recherche et les pratiques managériales en novembre à Fès

La 4ème édition du colloque international "Recherche et pratiques managériales : quels apports réciproques?" aura lieu les 13 et 14 novembre prochain à Fès.

Initiée par l'Ecole nationale de commerce et de gestion (ENCG-Fès), en partenariat avec le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam-Paris), cette rencontre s'inscrit dans la continuité des trois premières éditions qui ont rassemblé plus de deux cent cinquante personnes chacune.

Elle a pour ambition de créer un espace de dialogue et d'échange pour les chercheurs en sciences de gestion, des professionnels et spécialistes dans le domaine de management, rapporte la MAP.

A travers des communications scientifiques et des retours d'expérience de professionnels se rapportant aux problèmes managériaux et aux solutions managériales, les organisateurs aspirent à "éclairer les changements stratégiques et opérationnels qui permettent aux organisations de survivre et de gagner en compétitivité".

Les travaux porteront plus particulièrement sur les stratégies, les applications, la mise en place, les usages et pratiques relatives aux outils de gestion, mais aussi sur certaines approches conceptuelles illustrées à travers des cas, ou issues du terrain.

Un intérêt particulier sera apporté aux contributions, centrées sur une approche locale, nationale ou internationale et comparative, en lien avec les problématiques de la recherche et pratiques managériales.

Tous les terrains seront à cet effet explorés : industriel, commercial, environnemental, économique ou social. Il s'agit essentiellement des "finalités et performances des entreprises", de "la gouvernance, stratégie et audit", et des "pratiques de management et de gestion des ressources humaines".