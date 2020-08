Algérie: Partis politiques, associations et personnalités nationales appellent à condamner la normalisation avec l'entité sioniste

Alger — Des forces politiques, des associations et des personnalités nationales ont appelé, mercredi dans un communiqué conjoint, à dénoncer toute forme de normalisation avec l'entité sioniste, car constituant "une violation flagrante" des droits du peuple palestinien et "une dissociation du consensus arabe et islamique".

Le communiqué appelle le peuple algérien ainsi que tous les peuples arabes et musulmans à "exprimer, avec civisme, leur refus de toute forme de normalisation avec l'entité sioniste", affirmant "l'attachement aux constantes nationales et aux droits légitimes du peuple palestinien".

Les signataires ont mis l'accent, en outre sur l'impératif "de renforcer la résistance du peuple palestinien, d'isoler l'entité sioniste et de lui demander de rendre des comptes sur ses crimes devant les instances internationales", appelant la Ligue des Etats arabes et l'Organisation de la coopération islamique (OCI) à dénoncer la démarche de normalisation au vu de "son extrême gravité sur la question palestinienne" en se montrant intolérant face aux démarches devant porter atteinte à la lutte du peuple palestinien pour recouvrir sa souveraineté, ses terres et les lieux saints de la nation islamique".

Parmi les signataires dudit document figure le Mouvement de la société pour la paix (MSP), le Front de la justice et du développement (FJD), le Mouvement El-Bina, le Mouvement Ennahda, le parti El-Fajr El-jadid, le Front de forces socialistes (FFS), du parti du front du militantisme national (FNM), du Front de la bonne gouvernance et l'Association des Oulémas musulmans algériens, outre le Moudjahid Lakhdar Bouragaa et la Moudjahida Djamila Bouhired.