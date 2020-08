Algérie: Plan de relance - Nécessité de soutenir et de diversifier l'investissement

Alger — Les participants à la Conférence nationale sur le plan de relance économique ont mis l'accent mardi à Alger sur la nécessité de soutenir et de diversifier l'investissement dans divers secteurs créateurs de richesse et de postes d'emploi, afin de pouvoir construire une économie profitable à tous.

Dans une déclaration à la presse en marge des travaux d'ateliers consacrés à l'examen de plusieurs domaines susceptibles de contribuer à un développement économique global, le président du Conseil national économique et social (CNES), Rédha Tir a souligné la nécessité de valoriser le domaine de l'investissement à travers la mise en place de véritables outils afin d'atteindre l'efficacité dans la gestion et la réalisation de tous les projets de développement.

Dans le même sillage, M. Tir a suggéré de mettre au point une stratégie nationale de relance de l'économie nationale hors hydrocarbures et d'œuvrer pour l'amélioration de la situation sociale dans le pays, mettant en avant l'importance de s'orienter vers "l'économie des données".

Il a également rappelé que le conseil était en passe de préparer une liste nationale de données qui, a-t-il dit, sera "un outil efficace pour le Pouvoir exécutif à l'effet de diversifier l'économie et d'améliorer la situation sociale de la population".

Mettant en avant l'importance d'impliquer le secteur privé dans le développement économique, le président du CNES a en outre indiqué que ce secteur contribue jusqu'à ce jour à près de 80% de l'activité économique, appelant au respect des orientations du président en vue d'atteindre l'efficacité économique, à travers la lutte contre la corruption, la bureaucratie, la corruption économique et le gain rapide.

De son côté, le directeur général de l'Agence Nationale du Développement du Tourisme (ANDT), Zoubir Mohamed Sofiane a estimé que le secteur du tourisme faisait partie des secteurs alternatifs aux hydrocarbures, lesquels contribuent "fortement" au programme de la relance économique et à la création de richesse et d'emplois permanents.

M. Sofiane a mis l'accent sur l'importance d'accompagner les porteurs de projets dans ce domaine, et de rendre les différentes régions touristiques nationales parmi les régions attractives prisées par les touristes, et créatrices de la richesse et d'emplois.

De son coté l'économiste Mourad Bourghoul a insisté sur la facilitation des mesures de création des start-up dans les différents domaines économiques et l'accompagnement des opérateurs dans cette démarche, notamment les jeunes afin de faire réussir les projets de développement, proposant l'élaboration d'études dans plusieurs filières de production afin de créer des start-up non seulement dans le domaine des technologies de l'information et de communication pour créer une richesse économique durable.

Dans ce cadre, l'expert a suggéré de s'orienter vers la réalisation de développement également dans les domaines de tourisme et des prestations avec la prise en charge des opérateurs à travers l'étude minutieuse des projets pour s'assurer de leur efficacité.

Les travaux de la deuxième et dernière journée de cette conférence nationale sur "le plan de relance pour une économie nouvelle" se poursuivront demain mercredi au niveau d'ateliers, et seront sanctionnés par des recommandations à même de contribuer à une forte relance de l'économie nationale.