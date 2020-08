Soudan: Tawer rencontre la délégation des Khalawis Hamoshkoreib et le chef des Gemilab

Khartoum — Le Membre du Conseil Souverain de Transition, professeur Siddiq Tawer, s'est réuni aujourd'hui dans son bureau au Palais Républicain avec la délégation des Gemilab et les Khalawis Hamoshkoreib (écoles coraniques), comme partie des efforts en cours pour parvenir à la paix et à la coexistence pacifique dans l'est du Soudan.

Le Cheikh des Khalawis Hamoshkoreib, Sulaiman Betai, a déclaré à la presse à l'issue de la réunion que le professeur Tawer a examiné le rôle de la société dans construction de la confiance entre les parties au conflit et la possibilité de parvenir à des solutions satisfaisantes pour toutes les composantes de l'est Soudan.

Il ajouté que le professeur Tawer a appelé à prêter une attention particulière au peuple de l'est du Soudan pour aider à la création de générations civilisées et éduquées qui contribuent au développement de la région.

Le Cheikh des Khalawis Hamoshkoreib, Sulaiman Betai a affirmé la position des citoyens de l'Est Soudan oriental soutenant le gouvernement pour la fourniture de services et une vie décente et stable.