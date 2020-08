Angola: Mise en relief du rôle de Luís de Almeida dans la cause angolaise

Luanda — La ministre d'État chargée des Affaires sociales, Carolina Cerqueira, a souligné mardi à Luanda le patriotisme, l'humilité et l'engagement de l'ambassadeur Luís de Almeida en faveur de la paix, de la démocratie et de la justice sociale en Angola.

Selon la ministre, qui s'est adressée à la presse après avoir rendu hommage au diplomate décédé jeudi dernier à Luanda, à l'âge de 87 ans, victime de maladie, tout au long de sa vie et de sa carrière, Luís de Almeida a fait de son mieux pour le rêve de voir l'Angola développé et prospère.

«Sa mémoire restera certainement dans les annales de notre histoire et j'encourage les jeunes à garder vivant son exemple de patriotisme, d'humilité, d'homme affable et engagé pour la paix, la démocratie et la justice sociale, dans le rêve inachevé de voir un Angola développé et prospère, cause qui a guidé sa vie », a renforcé la ministre.

Pour Carolina Cerqueira, il s'agit d'une encyclopédie de la diplomatie angolaise qui, par son expérience, son intervention et sa veine journalistique, a su élever l'idiosyncrasie angolaise au plus haut niveau et captiver sympathie et soutien aux efforts de réconciliation et de reconstruction nationale et plus récemment pour la mise en œuvre du programme de développement national et le processus de démocratisation des institutions étatiques.

Luís de Almeida a représenté l'État angolais en Allemagne, en France, au Maroc, aux Pays-Bas, dans l'Union africaine et dans la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP).