Togo: Traitement particulier pour un voleur au quartier Nukafu

Il y a mille et un moyens de punir un voleur et les habitants du quartier Nukafu l'ont bien compris et en ont fait d'un traitement particulier ce jour à l'endroit d'un voleur.

Après être sérieusement battu, un jeune homme pris en flagrant délit de vol a été contraint de rentrer tout nu en jurant à coup sûr ne plus exercer en tant que pickpocket à Lomé.

La scène se passe au quartier Nukafu à Lomé, d'après le confrère Togobreakingnews. En effet, au tour de 10 heures du matin, un jeune homme, bien vêtu s'est décidé de dévaliser un commerce se trouvant sur le Boulevard Jean-Paul II.

Le jeune homme a prétendu faire un achat dans une boutique de vente de tissus et d'autres articles. Croyant être plus malin, il prend le téléphone portable et l'enfourche dans son pantalon, pendant que la dame le servait sans avoir idée de l'intention réelle de son client.

Pendant ce temps, le fameux client guettait la moindre occasion pour emporter le sac contenant l'argent.

A un moment, la vendeuse s'est rendu compte de ses gestes suspects et l'individu a pris la fuite tout en garantissant son retour. Il a ainsi fait appel à un taxi-moto pour mieux achever ce qu'il a commencé.

Quelques instants après, la dame s'étant rendue compte de l'absence de son portable à alerté l'entourage par « au voleur ! ».

Interpellé par le crie de la boutiquière le zémidjan s'est tout simplement retourné avec le voleur qui sera sérieusement roué de coups avant d'être déshabillé par les d'autres taximen.

L'homme a pu s'échapper mais contraint de rentrer tout nu.