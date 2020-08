Madagascar: Gouvernement - Remaniement attendu ce jour

Le successeur de Rija Andriamanana n'a pas intérêt à se sucrer avec des « bonbons sucettes ».

Des ministres vont être remplacés par le président de la République et le Premier ministre qui ne formeront pas pour autant le gouvernement de salut public réclamé par l'opposition.

Félicitée Rejo Fienena et Blanche Nirina Richard (Enseignement Supérieur et Recherche Scientifique) ; Marie Thérèse Volahaingo et Rijasoa Andriamanana (Education Nationale) ; Naina Andriantsitohaina (Affaires Etrangères) ; Vonjy Andriamanga (Energie, Eau et Hydrocarbures) ; Julio Rakotonirina (Santé Publique) ; Roger Rafanomezantsoa (Sécurité Publique) ; Alexandre Georget (Environnement et Développement Durable) ; Jacques Randrianasolo (Justice). 10 ministres ont quitté le gouvernement depuis le début du deuxième quinquennat de la Quatrième République. D'autres vont suivre leur chemin ce mercredi 19 août 2020, c'est-à-dire 19 mois exactement après l'investiture du président Andry Rajoelina le 19 janvier 2019.

Renvoyés. Après le dernier remaniement du 29 janvier, d'autres membres du gouvernement vont être « renvoyés » 3 semaines après la fin du premier trimestre 2020, à cause de leurs résultats peu satisfaisants et/ou de leur conduite. Leur départ aura un goût amer comme les « bonbons sucettes » de l'ex-ministre de l'Education Nationale, Rijasoa Andriamanana qui va être remplacée 2 mois et demi après. A 13 jours du CEPE prévu le 1er septembre prochain.

Députées IRD. Irmah Naharimamy pourrait également céder sa place un mois après son mariage civil avec l'ex-Premier Conseiller auprès de l'Ambassade des Etats-Unis, Stuart Wilson. Il n'est pas exclu que l'actuelle ministre de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la Femme qui attend un heureux événement, parte rejoindre son diplomate d'époux dans son nouveau poste en Italie. Deux noms de députées issues des rangs de l'IRD circulent pour prendre éventuellement sa relève à Ambohijatovo.

Désaveu. Déstabilisé par l'affaire d'ordinateurs et d'écrans, le président du CCO et non moins ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Tianarivelo Razafimahefa risque aussi de tomber du 3e étage de l'Immeuble Patte d'Elephant à Anosy, à moins qu'il ne bénéficie d'un filet de sécurité de la part du PNUD. En tout cas, il n'a pas fait jusqu'ici, l'objet de désaveu de la part du gouvernement, contrairement au ministre de la Santé qui avait fait, sans tarder, l'objet d'un communiqué officiel. Depuis, le Professeur Ahmad Ahmad est sur un siège éjectable qui pourrait être actionné aujourd'hui, même s'il bénéficie du soutien du corps médical, des natifs de la province de Mahajanga voire des Musulmans.

Test. En somme, 3 ministres sont susceptibles d'être remerciés afin de donner un nouveau souffle à l'équipe gouvernementale dont certains sociétaires ne sont pas plus performants ou moins irréprochables. En tout cas, l'épidémie de Covid-19 constitue un test grandeur nature pour les membres du gouvernement dont l'évaluation ne peut pas se faire à l'aune des distributions de « Vatsy Tsinjo » ni à travers les récentes enquêtes et recensements basés sur l'approche ménages. Des tâches qui ne figurent pas du reste dans le contrat-programme des ministres dont quelques uns font juste du « wera wera ».