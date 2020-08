Cote d'Ivoire: Covid-19 - La Jica offre du matériel de plus de 17 millions de FCfa au ministère des Ressources animales et halieutiques

Dans le cade de la lutte contre la pandémie à coronavirus (Covid-19), l'Agence japonaise de coopération internationale (Jica) a offert ce mardi 18 août 2020, du matériel sanitaire et éducatif de plus de 17 millions de FCfa à la Côte d'Ivoire.

Composé de 90 pulvérisateurs, 180 désinfectants liquides, 90 dispositifs de lavage de mains (seau à fermeture, support), 270 bidons de savon liquide de 5 litres chacun, 270 pots de javel, 2250 pots de gel hydro-alcoolique, des cache-nez, des gants et des affiches éducatives, ce don a été réceptionné par le ministre des Ressources animales et halieutiques, Moussa Dosso, à son cabinet, à Abidjan-Plateau.

Saluant le Japon à travers la Jica pour ce geste, Moussa Dosso a relevé qu'au niveau national, la satisfaction des besoins domestiques dépend pour 80% des importations des produits de la pêche.

Or au niveau du secteur de la pêche artisanale et de la pisciculture, la pandémie à coronavirus a occasionné une perte de production estimée à environ 30%.

« Je suis donc heureux de saluer le concours précieux du Japon et de la Jica, notre partenaire de tous les jours. Ce don permet à mon département ministériel d'apporter une réponse spécifique et ciblée au bénéfice des acteurs de la pêche et de l'aquaculture », a déclaré le ministre Moussa Dosso.

A l'en croire, un accent particulier sera mis sur l'éducation, la communication et l'information afin que les bénéficiaires adoptent les mesures barrières pour limiter la propagation du Covid-19 pour leur propre protection et celle de leurs familles.

« Je voudrais exprimer au peuple et au gouvernement du Japon, la reconnaissance de la Côte d'Ivoire ainsi que ma gratitude à SEM. l'ambassadeur et au représentant-résident de la Jica qui ont rendu possible ce projet », a conclu Moussa Dosso.

Le chargé d'affaires, représentant l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire, Ishida Tatsunori, a salué l'excellente coopération entre les deux pays.

« Cette coopération technique dont l'initiative est prise par les experts de la Jica, a pour objectif de contribuer à la mise en œuvre de la politique de développement de la pêche et de l'aquaculture en Côte d'Ivoire », dit-il.

Par ailleurs, il a rappelé que le 6 juillet, une convention d'un don de près de 2,2 milliards de FCfa a été signée pour permettre à la Côte d'Ivoire de renforcer ses capacités médicales.

Le représentant-résident adjoint de la Jica, Usui Yukichi, a félicité le gouvernement ivoirien pour les mesures barrières prises pour lutter contre la pandémie à coronavirus.

« La Jica continuera de soutenir le plan de riposte contre le Covid-19 en Côte d'Ivoire dans le secteur de l'aquaculture et de la pêche.

Elle continuera également à accompagner le ministère des Ressources animales et halieutiques dans le soutien des acteurs de la filière afin de permettre à la Côte d'Ivoire de poursuivre sa croissance économique », a-t-il promis.

Ce don de la Jica est destiné au débarcadère de Sassandra, au marché central de Sassandra, à 11 débarcadères et marchés à poisson d'Abidjan, à 2 fermes de pisciculteurs-clés à Agboville, à 2 fermes de pisciculteurs-clés à Aboisso et à 2 centres de fumage à Agboville et à Aboisso.

Rappelons qu'avant la remise du don, une convention a été signée ce jour, entre le ministère des Ressources animales et halieutiques (Mirah) et l'Agence japonaise de coopération internationale (Jica).