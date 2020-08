Maroc: Botola Pro - Rassemblements fermés pour les équipes de la D1 et D2 jusqu'à la fin de la saison pour éviter la propagation du coronavirus (LNFP)

Rabat — La Ligue nationale de football professionnel (LNFP) a proposé, lors d'une réunion à distance mardi, de programmer des rassemblements fermés pour les clubs de la Botola Pro D1 et D2 jusqu'à la fin de la saison afin de prévenir la propagation du coronavirus, protéger la santé des joueurs et des équipes techniques et médicales et éviter tout contact avec des personnes infectées et pour que la compétition se poursuit dans des conditions sûres.

Dans un communiqué mis en ligne sur le site officiel de la FRMF, la LNFP indique que les rassemblements des clubs seront dans des unités hôtelières ou des centres sportifs de leur choix.

Cité dans le communiqué, le président de la Ligue, Said Naciri, a affirmé à cette occasion que le but de la réunion, tenue en coordination avec la Fédération, les membres du Comité directeur de la Ligue et les présidents des clubs de Botola Pro D1 et D2, intervient après la reprise de l'activité footballistique, soulignant par la même l'implication de tous les présidents des clubs pour l'aboutissement de cette opération.

Selon la même source, le président de la FRMF, Faouzi Lakjaa, a salué la proposition de la LNFP, soulignant que la Fédération apportera un soutien financier aux clubs pour la réussite cette proposition. Il a également mis en avant les efforts consentis par la famille du football national dans l'optique de réussir la reprise des compétitions.

Il a aussi souligné que la FRMF mobilisera toutes ses équipes médicales afin d'accompagner les clubs pour retourner rapidement à la compétition dans le plein respect du protocole sanitaire mis en place par les autorités compétentes.

Le communiqué a indiqué que cette initiative a été saluée par tous les présidents des clubs, affirmant leur engagement à faire réussir cette fin de saison, tout en préservant la santé de tous les membres du football national.

Toutefois, il a été souligné, lors de cette réunion, que les matches reportés seront programmés après la 26e journée de la Botola Pro, en prenant en considération le principe d'égalité des chances et le respect des principes généraux ayant régi la programmation précédente de tous les matches de cette compétition de la 21è à la 26è journée.

Par contre, les matches restants du championnat, de la 27è journée à la dernière, doivent être programmés à la même date et heure pour les clubs placés en tête et en bas du classement.