Congo-Kinshasa: Aide humanitaire - Le PAM à la recherche des fonds pour assister plus de huit millions de Congolais

L'agence onusienne lance un appel de fonds de cent soixante-douze millions de dollars américains supplémentaires pour mettre en œuvre son opération d'urgence en RDC au cours des six prochains mois.

Dans un communiqué de presse, le Programme alimentaire mondial (PAM) note que ce fonds lui permettra de venir en aide à plus de huit millions de personnes au cours de cette année. « Cette intervention vise particulièrement près d'un million de personnes les plus durement touchées par la pandémie du coronavirus », rapporte la même source. Selon les données nationales les plus récentes, 40% des cent millions de personnes vivant en RDC sont en situation d'insécurité alimentaire, avec quinze millions de personnes en état de « crise » ou de faim « d'urgence ». Selon le PAM, sans le financement nécessaire, les rations alimentaires et les allocations d'assistance en espèces devront également être réduites. Par conséquent, le nombre de personnes qui reçoivent de l'aide devra être réduit.

Face à cette crise humanitaire à laquelle sont exposés des millions de Congolais, Claude Jibidar, représentant du PAM en RDC, a déclaré que les Congolais se retrouvent au bord du gouffre et courent même le plus grand risque d'y tomber. Le monde, a-t-il renchéri, ne peut pas laisser cela se produire, bien que cela soit compréhensible, du fait que la covid-19 entraîne des pertes de vies et de moyens de subsistance.

Il faut, par ailleurs, souligner que les interventions pour traiter et prévenir la malnutrition aiguë sont également à risque d'interruption. A en croire l'agence onusienne, la malnutrition est particulièrement omniprésente dans la région est de la RDC ravagée par les conflits armés. « Pourtant cette zone riche en minerais est le théâtre des combats ethniques opportunistes et brutaux qui, pendant des décennies, ont forcé des millions de civils à fuir leurs villages », indique le PAM.

En sus des conflits armés à répétition qui n'ont fait qu'augmenter le nombre des personnes déplacées, la pandémie du coronavirus qui s'intensifie en RDC, aggrave la faim. « Le pays abrite ainsi l'une des crises les plus importantes mais les moins financées au monde », souligne le PAM qui alerte que des millions de vies pourraient être perdues si la communauté internationale ne renforce pas son aide en RDC.