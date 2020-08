Cote d'Ivoire: Adama Bictogo au rhdp - "C'est à nous jeunes, femmes et la majorité des ivoiriens de porter cette candidature"

Le mardi 18 août 2020, au sortir d'une rencontre avec les jeunes puis les femmes RHDP au siège annexe du parti à Abidjan Cocody Rue-Lepic, dans le cadre des préparatifs de la cérémonie d'investiture du président Alassane Ouattara, le samedi 22 août 2020 prévue au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Plateau, pour la présidentielle du 31 octobre 2020, le ministre Adama Bictogo, Directeur exécutif du RHDP a invité les uns et les autres à s'approprier cette candidature.

« Nous attendons 100 000 personnes. Aujourd'hui, tout est prêt. Cette rencontre avec les femmes et les jeunes, obéit au principe que femmes et jeunes doivent porter la candidature du prédisent Alassane Ouattara. Parce que c'est nous qui l'avons sollicité. Il a répondu, mais c'est un sacrifice qu'il fait pour nous.

Mais, c'est nous qui l'avons sollicité. C'est à nous jeunes, femmes et la majorité des ivoiriens de porter cette candidature. Nous sommes donc venus ce jour pour échanger sur les moyens, les modalités de cette investiture. Les femmes ont promis de donner la couleur RHDP à l'ensemble de la commune du Plateau le 22 aout 2020.

La mobilisation ira au-delà du stade Félix Houphouët-Boigny. Le rouleau compresseur du RHDP se met en marche », a lancé Adama Bictogo, avant d'envoyer un, encore une fois, un message à l'opposition politique.

« Nous ne voulons pas nous laisser distraire par le débat animé aujourd'hui par la minorité bruyante. Nous, nous sommes la majorité silencieuse et responsable.

Nous avons décidé, après que président ait annoncé sa candidature, conformément à la résolution du Comité politique qui nous avait enjoint le 29 juillet 2020 d'anticiper sur l'organisation de la Convention d'investiture conformément à nos textes. C'est donc cette convention que nous sommes en train de préparer dans la ferveur », a-t-il fait savoir. .

40 000 jeunes et 35 000 femmes attendus au "Félicia"

Pour l'organisation pratique de la convention, le Directeur exécutif a fixé des quotas de mobilisation aussi bien aux organisations de jeunes qu'aux femmes. «

Pour le sacrifice qu'il fait, en acceptant d'être notre candidat, c'est nous qui devons porter la candidature du Président Alassane Ouattara par une campagne offensive, une campagne d'un très haut vol. Et cela passe par son investiture.

L'investiture du président Alassane Ouattara est le début de sa campagne. Et cette investiture, au regard du contexte de ceux de la minorité bruyante, face à la majorité silencieuse mais responsable, nous devons montrer que nous sommes la grande majorité responsable et la Côte d'Ivoire crédible et qualitative.

C'est nous qui représentons cette Côte d'Ivoire. Et pour cela, il faut que nous sortions massivement le 22 août », a-t-il appelé.

« Je donne jusqu'à demain (mercredi 19 août 2020. Ndlr) pour que la plateforme logistique transport dise combien de cars seront mis à la disposition de chaque délégation. On a dit qu'on attend 100 000 personnes.

J'ai décompté 40 000 aux jeunes, 35 000 aux femmes et 25 000 de mélange de doyens », a poursuivi Adama Bictogo.

Il a assuré les responsables de jeunes et de femmes que tous les moyens seront dégagés pour que les militants et sympathisants, désireux d'assister à la Convention, soient transportés et pris en charge.