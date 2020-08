Congo-Kinshasa: Les dépenses de la primature dérapent sur le mois de juillet

En dépit de multiples appels de la société civile et des recommandations du Fonds monétaire international (FMI), le train de vie des institutions politiques, fruits de l'alliance entre le président Félix Tshisekedi et la coalition de son prédécesseur Joseph Kabila, majoritaire au parlement, saigne les caisses de l'État. Pléthorique, le budget trimestriel de la présidence congolaise a été consommé en un mois, d'après les données officielles de la Direction générale des politiques et programmation budgétaire.

De la présidence à la primature en passant par les deux chambres du Parlement, il n'y a pas de bons élèves, selon les données de la Direction générale des politiques et programmation budgétaire. Alors qu'une récession s'abat sur le pays, la présidence, qui a encore gonflé ses effectifs depuis janvier, a dépensé 17 millions et demi de dollars en juillet. C'est ce qui était prévu pour trois mois, selon le plan de décaissement de juillet à septembre.

La primature a elle aussi consommé son budget trimestriel au mois de juillet. Elle a dépensé 3 millions et demi de dollars le mois dernier. Or elle n'a le droit qu'à un peu plus d'un million par mois. Conséquence, pour éviter d'accroître le déficit, d'autres institutions, dont des ministères, ont vu leur budget diminuer.

Multiples conséquences pour les Congolais

Ces coupes ont de multiples répercussions, par exemple sur le paiement de leurs bourses d'études aux étudiants. Les institutions avaient adopté pour cette année un budget d'environ 11 milliards de dollars, mais au vu de la situation économique, elles se sont engagées à ne dépenser que ce qui rentre dans les caisses de l'État.

Tout dépassement a aujourd'hui des conséquences palpables pour les Congolais : de l'arrêt des chantiers à l'inflation galopante sur les marchés.