Cote d'Ivoire: Mercato - Chris Bédia arrive en prêt au FC Sochaux

L'attaquant ivoirien Chris Bédia, 24 ans, est arrivé en prêt pour une saison, a annoncé le club du FC Sochaux-Montbéliard ce mardi 18 août. Il arrive en provenance du club belge du RSC Charleroi.

C'était dans les tuyaux depuis plusieurs jours déjà. À pied d'œuvre avec sa nouvelle équipe dès son arrivée à Bonal le 8 août dernier, Chris Bédia (1,90m/24 ans) a enfin reçu le feu vert pour signer son nouveau contrat de prêt en faveur du FC Sochaux. Comme le rapportait La Nouvelle Gazette en début de mois, l'Ivoirien n'entre pas dans les plans de Karim Belhocine pour l'exercice 2020/2021 et ne sera donc pas conservé par le Sporting Charleroi cet été. Alors que des intérêts de plusieurs clubs belges pour l'attaquant ivoirien étaient annoncés, celui-ci se dirige finalement vers la France.

Ce grand gabarit (1m90) gaucher de 24 ans a été formé au Tours FC. De 2016 à 2018, il a évolué en Belgique. Dans un premier temps pour Charleroi. Puis, dans un second temps, en prêt pour le SV Zulte-Waregem. La saison dernière, il était engagé auprès de l'ESTAC de Troyes, également intéressé par son profil (22 matches de Ligue 2 pour 3 buts et une passe décisive). Sur la scène internationale, Chris Bédia a connu les équipes espoirs de la Côte d'Ivoire. Il s'est illustré avec les U17 ivoiriens (avec qui il a disputé la CAN 2015 et inscrit deux buts), les U20 (deux buts lors du Tournoi de Toulon) et la sélection olympique.