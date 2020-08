Sénégal: Affaire de la «voleuse» maltraitée et filmée - La prison ferme requise contre les prévenus

Le délibéré de la présumée voleuse filmée et maltraitée sera rendu aujourd'hui par le tribunal des flagrants délits de Dakar. Le parquet a requis la prison ferme contre les trois prévenus. Les conseils de la partie civile réclament 10 millions de FCfa de dommages et intérêts.

C'est un père meurtri qui a comparu à la barre des flagrants délits du Tribunal de grande instance de Dakar le vendredi 13 août 2020. M. Ndoye a du mal à digérer ce qu'a subi sa fille F. Ndoye.

La dame ligotée se faisait tripoter les seins sous les propos injurieux de ses bourreaux qui l'accusent de vol. «Ma fille est fonctionnaire de la hiérarchie A.

C'est durant le mois de Ramadan, suite à son déménagement, que ses problèmes ont commencé. Des parents vivant à Dakar l'ont hébergée avant de la conduire à l'hôpital de Thiaroye.

Après un mois de soins, elle a repris service et a travaillé durant trois semaines. Le jour des faits, elle a voulu acheter un habit pour la Tabaski. Elle avait 50.000 FCfa et son chéquier», a raconté le père avec amertume. En fait, F. Ndoye a été conduite dans la maison, maltraitée, humiliée et filmée et la vidéo diffusée sur la toile.

À en croire le papa, la partie civile porte toujours aux poignets et aux chevilles les traces de la corde avec laquelle elle était ligotée. Sur les faits, I. Thiaw a clamé son innocence. «J'ai assisté à tout. C'est A. Diaw (en fuite) qui lui faisait des attouchements. J'avoue que cela m'a surpris.

J'ignorais ses véritables intentions», s'est dédouané l'homme qui, sur la vidéo, tenait F. Ndoye par derrière. M. Diallo et B. Ndiaye ont reconnu avoir filmé, mais ont précisé que ce n'était pas dans une intention malveillante. Les conseils de la victime ont soutenu que le vol ne saurait prospérer.

Encore que, pour Me Anta Mbaye, si tant est que Mme Ndoye avait été prise la main dans le sac, les prévenus n'avaient pas à se faire justice eux-mêmes.

«Il n'y a pas d'excuse de provocation. Ils ont voulu se faire justice eux-mêmes», a-t-elle martelé. «Leurs mains ont touché et tâté les seins de toutes les femmes. Condamnez-les pour avoir souillé nos mœurs», a-t-elle ajouté.

Pour Me Tafsir Abdoul Sy, outre les délits retenus, le trio doit être aussi condamné pour violences et voies de fait. «Elle a été agressée car elle avait des bijoux en or, un ordinateur mais tout a disparu.

Ce n'est pas une voleuse qui est entrée dans la boutique, mais une cliente qui voulait acheter des habits», a renchéri Me Ndèye Fatou Touré, tout en soulignant qu'un voleur ne met pas les habits qu'il a volés et ne reste pas sur les lieux de son forfait. Elle a demandé que l'attentat à la pudeur soit requalifié en attentat à la pudeur avec violence.

Pour le préjudice subi, ils ont réclamé 10 millions de FCfa pour le compte de F. Ndoye, hospitalisée à l'hôpital psychiatrique de Thiès. La représentante du parquet a estimé que les prévenus se sont laissé emporter par les circonstances en réagissant d'une manière violente et indécente.

Elle a demandé que I. Thiaw soit relaxé du délit de collecte illicite de données à caractère personnel et demandé la condamnation des deux autres délits à un an ferme avec une amende de 100.000 FCfa.

M. Diallo et B. Ndiaye encourent cinq ans dont 2 ans ferme. Me Baba Diop de la défense a accusé le directeur exécutif d'Amnesty Sénégal d'être le diffuseur de la vidéo. «Allez porter plainte contre Seydi Gassama.

C'est lui le diffuseur», a-t-il martelé. Il a également demandé que la constitution de partie civile de F. Ndoye soit rejetée, arguant que si elle est déficiente, elle ne peut pas agir et son père n'a pas porté plainte.

Il considère qu'il n'y a pas d'outrage public à la pudeur car les faits se sont déroulés dans une maison fermée. Mes Babacar Mbaye et Khalilou Sèye ont plaidé le rejet du délit de collecte illicite, avant de solliciter la clémence. Le tribunal rend le délibéré aujourd'hui.