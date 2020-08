Sénégal: La région de Kaffrine prête pour le CFEE et l'entrée en 6e (IA)

Kaffrine — L'académie de Kaffrine (centre) et l'ensemble des autorités de cette région sont prêtes pour une organisation réussie de l'examen du certificat de fin d'études élémentaires (CFEE) et du concours d'entrée en sixième, prévus les 20 et 21 août, a déclaré, mardi, l'inspecteur d'académie Aboubacry Sadikh Niang.

"L'académie est prête avec les autorités administratives, territoriales, sanitaires et médicales et les parents d'élèves pour une organisation réussie du CFEE et de l'entrée en sixième à Kaffrine", a-t-il dit en marge d'un point de presse.

Il a indiqué que "le médecin-chef de région mettra en place un dispositif spécifique avec des unités mobiles constituées des pompiers, de la Croix-Rouge, des médecins-chefs de district pour alerter et prendre en charge les candidats au besoin en marge du dispositif COVID-19".

Au total, a rappelé Aboubacry Sadikh Niang, "7.439 candidats, dont 4.428 filles, prendront part au CFEE et à l'entrée en sixième dans la région de Kaffrine".

Il a précisé que sur ces 7.439 candidats, 903 sont des élèves du franco-arabe.

Le département de Birkelane, a détaillé M. Niang, "va présenter 1.534 candidats, contre 2.635 pour le département de Kaffrine, 2.063 pour Koungheul et 1.207 pour le département de Malem Hodar".

Aboubacry Sadikh Niang a également souligné que ces candidats vont composer dans 56 centres répartis à travers le territoire régional.