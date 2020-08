Madagascar: Approvisionnement - Coupure d'eau persistante à Tanà-Nord

« Il est 15h 45 et je viens de faire ma toilette avec de l'eau minérale », écrit une cliente de la compagnie nationale d'électricité et eau de Madagascar (Jirama) à Antananarivo sur sa page Facebook, hier. A l'heure où elle a publié ce post, la coupure d'eau a déjà duré plus de trente heures dans son quartier. Une aberration pour la jeune femme. « Comment est-ce possible qu'en 2020, en cette période de pandémie, dans la capital d'un pays, on expérimente encore une coupure d'eau de plus de 24 heures », s'indigne-t-elle.

Les travaux de mutation de la grosse conduite touchée par la construction de la Rocade-Est, au niveau du rond-point Nanisana, ont engendré une coupure d'eau dans plusieurs quartiers du nord de la capitale, depuis lundi matin. Les robinets sont à sec dans les quartiers d'Ankerana Ankadindramamy, de Soamanandrariny, d'Ambatobe, de Mandrosoa, de Masinandriana, d'Analamahitsy, d'Ivandry, de Mahatony, d'Alarobia, d'Andranobevava, d'Ambohitrarahaba, dans les fokontany d'Ankadikely Ilafy, entre autres.

La Jirama a assuré la reprise de l'approvisionnement en eau, lundi à 21 heures, mais aucune goutte d'eau ne sortait des robinets, jusqu'à hier soir. La situation a été catastrophique pour plusieurs ménages. « Il y a trois puits dans notre quartier. C'est là que les habitants se sont précipités pour se ravitailler en eau », témoigne un habitant d'Ambatobe.

Strict minimum

À Nanisana, certaines personnes se sont déplacées jusqu'à Andravoahangy pour remplir leurs bidons jaunes. D'autres ménages n'ayant pas la possibilité de se ravitailler en eau, s'accommodaient avec le peu de réserve qui leur restait. « Notre utilisation de l'eau se fait au strict minimum. La lessive et la vaisselle attendront le retour de l'approvisionnement en eau. Nous ne prenons pas de douche, nous utilisons de l'eau minérale pour la toilette intime et pour se brosser les dents », témoigne Liva Ratsialofana, une mère de famille qui vit à Andrononobe.

Les travaux initiaux à Nanisana étaient terminés dans la nuit du lundi, selon le directeur technique de l'Eau au sein de la Jirama, Solofo Rakotonandraina. « C'est au moment où nous avons redémarré les appareils qu'un autre problème est survenu. Les anciens tuyaux n'ont pas supporté la pression de l'eau et cela a provoqué des fuites », indique-t-il pour expliquer cette persistance de la coupure d'eau dans le Nord d'Antananarivo.