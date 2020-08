Madagascar: Tourisme Nosy-Be - Les opérateurs locaux sur les starting-blocks

Anticipation. Les offres de pack de séjour tout compris à destination de Nosy Be pullulent sur les réseaux sociaux après l'annonce officielle de la réouverture du secteur touristique. Cependant, cette annonce est sujette à de nombreuses interprétations de la part des opérateurs locaux qui y voient déjà la possibilité d'ouverture de l'île aux touristes malgaches alors que les autorités affirment cette exclusivité réservée aux touristes internationales.

« Besoin de vacances, d'ambiance balnéaire, il vous suffira de débourser trois cent cinquante mille ariary pour un séjour d'une semaine à Nosy Be. Ce tarif inclut le transport terrestre aller et retour au départ de la capitale, la traversée en Bac à partir d'Ankify, l'hébergement à Nosy Be ainsi que les visites sur des sites tels que Andilana, mont Passot, Ambatoloaka ou encore Nosy Tanihely » annonce un opérateur se spécialisant dans les voyages organisés locaux.

Une initiative qui va à l'encontre des décisions des autorités dans la mesure où, selon le ministère du Transport, du Tourisme et de la Météorologie « Les forces de sécurité vont déployer des éléments pour sécuriser la ville de Nosy Be et surtout les sites touristiques avoisinants. Les éléments qui seront mobilisés veilleront à ce que les habitants environnants n'y accèdent pas et qu'il n'y ait pas de flux de passagers entre Nosy-Be et la Grande-Terre. »