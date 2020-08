Sénégal: Usurpation de fonction - Un receveur de bus s'en sort avec six mois dont un ferme

M. M. Mbaye voulait-il bénéficier gracieusement des services de la belle de nuit Nd. O. Cissé ? Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce receveur de bus Tata s'est présenté comme un policier logeant au Camp Leclerc, mais en service à la police des Parcelles Assainies.

Selon la version de la dame qui reconnaît être une prostituée, le receveur l'a jointe au téléphone en sollicitant ses services, notamment une partie de plaisir. Lorsque le client est venu, il lui a fait croire qu'il était un policier et qu'il allait l'embarquer car elle était en infraction en recevant la clientèle dans son appartement.

Après négociations, elle a finalement versé la somme de 150.000 FCfa sur les 200.000 FCfa que lui réclamait le « policier ». Cependant, celui-ci en voulait davantage et ne cessait de l'appeler.

N'en pouvant plus, Mlle Cissé s'en est ouverte à une de ses copines. Celle-ci étant une fois mariée à un vrai policier, a réalisé que M. M. Mbaye n'était qu'un imposteur. Ainsi, la dame Cissé n'a pas hésité à informer les forces de sécurité.

L'imposteur sera cueilli chez la dame. Et hier, face aux juges des flagrants délits du Tribunal de grande instance de Dakar, le receveur a, dans un premier temps, nié s'être fait passer pour un policier. « Je suis receveur de bus. Je n'ai ni la taille ni la force pour être policier », s'est-il défendu.

Acculé par les juges, il a fini par reconnaître l'usurpation de fonction. « J'ai juste fait croire à ceux qui m'interpellaient que j'étais policier pour me libérer de leurs griffes. Ils n'avaient pas décliné leur identité et me rouaient de coups », s'est justifié le receveur qui a réitéré ses dénégations pour l'extorsion de fonds.

C'est pourquoi, le parquet a demandé qu'il soit relaxé de ce délit et condamné à trois mois ferme pour l'usurpation de fonction.

Mes Ndiack Bâ et Iba Mar Diop ont soutenu qu'aucune des infractions n'est établie. Le tribunal a estimé que le receveur M. M. Mbaye est coupable d'usurpation de fonction et l'a condamné à six mois dont un mois ferme.