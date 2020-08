Burkina Faso: Viet vu dao - Bonne moisson pour le club Tigre Céleste

Le viet vu dao club Tigre Céleste a organisé une cérémonie de remise de ceintures et d'attestations de participation à une compétition technique africaine à distance, le dimanche 16 août 2020, à Ouagadougou.

La pandémie de la COVID-19 a chamboulé les programmes des différentes compétitions sportives. Certaines fédérations internationales ont trouvé des alternatives pour pallier l'absence de compétitions en cette période. C'est le cas du viet vu dao.

Pour une compétition qui était censée se tenir au Maroc, les pratiquants ont dû recourir à des vidéos pour montrer ce dont ils étaient capables. Et la moisson a été bonne du côté du club Tigre Céleste qui a reçu cinq attestations de participation et deux médailles dont une en bronze et une en or.

16 personnes ont également réussi leur passage de grade. Afin de présenter ces résultats engrangés, le viet vu dao club Tigre Céleste a organisé une cérémonie de remises d'attestations sur son terrain d'entraînement au quartier Tanghin, le dimanche 16 août 2020. Ce qui a réjoui Maître Yves Honoré Kalmogo, responsable technique du club.

« Le viet vu dao est un sport d'attaque et défense. Qui dit attaque et défense parle de contact. Mais cela ne pose pas de problème car nous avons des groupes WhatsApp au niveau national pour les compétiteurs et les instructeurs.

Nous y partageons des informations, des vidéos et tout ce que nous faisons et cela nous pousse à travailler en mode confinement » a-t-il relevé. Le Président de ce club, Parfait Désiré Ouédraogo, s'est dit satisfait du travail abattu.

« Cette cérémonie est le couronnement d'un ensemble de travaux qui ont été effectués. Il y a eu des compétitions qui ont été faites à base des films réalisés à travers WhatsApp parce qu'on était en période de confinement.

Mais ce qui est important à savoir, c'est que nos jeunes malgré cela ont réussi l'apprentissage que les différents maîtres leur ont inculqué et ont fait des démonstrations qui ont été appréciées par des maîtres à l'international», a-t-il relaté.

Arlette Kalmogo, lauréate de la médaille d'or a invité ses camarades à persévérer car le succès est toujours au bout de l'effort.

Le viet vu dao est un art martial traditionnel vietnamien pratiqué dans une vingtaine de pays dans le monde dont cinq en Afrique. Depuis huit ans, le club Tigre Céleste organise la cérémonie de passage de grade.