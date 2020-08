Cote d'Ivoire: Unjci - Yao Noël, élu nouveau président pour 6 ans

Elu pour six ans, Yao Noël a affirmé placer son mandat sous le signe de la sécurité des journalistes et la liberté de la presse sur tout le continent africain.

Yao Noël, journaliste et par ailleurs membre fondateur de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire (Unjci), a été élu nouveau président de l'Union des journalistes de la presse libre africaine (Ujpla).

Ce, à l'issue d'une assemblée générale constitutive qui a eu lieu le mardi 18 août 2020, à la Maison de la presse, au Plateau.

Au terme d'une vidéoconférence à laquelle ont participé des confrères issus de pays comme le Sénégal, le Bénin, la République démocratique du Congo (Rdc), l'Angola, le Cameroun, le Togo, le Burkina Faso, etc.

Elu pour six ans, Yao Noël a indiqué placer son mandat sous le sceau de la sécurité des journalistes et la liberté de la presse sur tout le continent africain. « Cette année 2020, beaucoup de pays africains, dont le nôtre, organisent des élections; notamment des présidentielles.

Comme vous le savez, en période électorale, les journalistes sont souvent la cible de nombreux acteurs. De nombreux confrères de différents pays africains ont participé à cette assemblée générale.

Ensemble, nous avons tenu à porter sur les fonts baptismaux cette structure pour davantage garantir la sécurité physique, professionnelle, sociale, financière et technique des journalistes afin de pouvoir renforcer sur le continent africain la liberté de la presse, qui est un élément important de la démocratie et la mutation démocratique partout dans le monde et singulièrement en Afrique », a-t-il fait savoir.

Le tout nouveau président de cette faîtière africaine a invité ses confrères et consœurs à plus de professionnalisme, de responsabilité et d'honnêteté ; gage de leur sécurité. « Tout journaliste doit être honnête.

Dans notre métier, les faits sont sacrés et les commentaires peuvent être libres. Pour pouvoir revendiquer sa sécurité, le journaliste doit être professionnel et responsable », a soutenu Yao Noël. Tout en conseillant à ses confrères de se garder de diffuser des fake news.

« Malheureusement, nous assistons à l'approche des élections à une floraison de fake news que l'Ujpla reprouve. Une fois que le journaliste est professionnel, il peut réclamer sa sécurité et œuvrer dans le sens de la protection de son métier. Et promouvoir la liberté de la presse », a-t-il ajouté.

Yao Noël a remercié ses pairs pour l'union sacrée autour de sa personne. « Les confrères viennent de me porter à la tête de cette organisation continentale qui sera basée à Cotonou (Bénin).

Au terme des démarches menées, les autorités béninoises ont accueilli avec satisfaction le choix de leur capitale économique (Cotonou) d'abriter le siège de cette organisation panafricaine », a conclu le tout premier président de l'Ujpla.