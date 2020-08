Burkina Faso: Situation sécuritaire dans la Kossi - Kombori meurt à petit feu

La Kossi est l'une des provinces les plus touchées par la crise sécuritaire à laquelle le Burkina Faso est confrontée, comme en attestent les images que nous avons sélectionnées pour vous. C'est la commune de Kombori qui est la plus affectée.

Depuis plus d'un an, elle a subi une multitude d'attaques dont la dernière date du 16 août 2020. Malgré les mesures prises par les autorités nationales et locales, à savoir l'instauration d'un couvre-feu et la mise sous état d'urgence de la province, les forces du mal continuent de semer la terreur.

La situation est telle que le patelin de Kombori est en train de se vider de ses habitants. Malgré la détresse qui se lit sur son visage, le maire, Moussa Djibo, nous a accordé un entretien le 17 août 2020.

Décrivez-nous la situation sécuritaire qui prévaut dans votre commune.

Kombori est située à une centaine de kilomètres au nord de Nouna. Elle fait frontière avec le Mali. C'est depuis 2018 que la situation sécuritaire s'est pratiquement dégradée dans la commune.

Il s'agit d'un conflit communautaire que nous avons hérité du Mali voisin et aussi des attaques terroristes. Les assaillants viennent du Mali.

Quel est le sort de la population de la commune ?

La population souffre énormément. Beaucoup ont déjà fui la commune. Le nombre de déplacés est évalué à plus de 4000 personnes, y compris les réfugiés maliens. Le chef-lieu de la commune qui est Kombori-Koura s'est presque vidé de son monde après l'attaque du 11 août 2020.

Depuis le début de la crise, les dégâts matériels sont inestimables : 5 villages ont été attaqués, pillés et incendiés (des greniers calcinés, des motos et des charrettes emportées et d'autres brûlées, des animaux emportés, des maisons détruites, etc.).

La commune a enregistré à ce jour plus de 50 morts. Ce 16 août 2020, deux villages, à savoir Kombori-Koura et Sanssambari, ont été attaqués simultanément et incendiés. Cette énième attaque a fait un mort et deux personnes portées disparues.

Que fait l'Etat pour venir au secours de la commune ?

L'Etat intervient à travers des soutiens, notamment en vivres au profit des déplacés. Les Forces de défense et de sécurité (FDS) sont aussi à notre écoute et font très souvent des patrouilles dans la commune. Malheureusement la situation va de mal en pis.

Que suggérez-vous comme solution ?

Pour juguler cette crise, il faut impérativement installer une base militaire dans la commune, car elle est une grande porte d'entrée pour avoir accès à toute la province de la Kossi.

Si notre commune venait à disparaître comme nous le sentons venir, il faudrait aussi s'inquiéter pour le reste de la province. En rappel, il n'y a ni poste de gendarmerie ni commissariat de police dans la commune.

Nous sommes un peuple agricole à plus de 99℅. Mon souhait est que la population puisse revenir sur ses terres pour pouvoir sauver la saison agricole en cours. Je sollicite une fois de plus de l'Etat l'installation d'un détachement militaire dans la commune.

Que faites-vous au niveau local ?

Nous accompagnons les sinistrés en leur garantissant un site d'accueil. Les populations des autres villages et les parents de la diaspora ivoirienne leur viennent aussi en aide.